Какой цветок или растение защищают Ваш знак зодиака?

Растение-оберег может быть и изображением, утверждают эзотерики.
Защитить себя и свою энергетику от несчастий с помощью растений — это легко. Единственный минус заключён в том, что с собой цветок носить не получится. Поэтому астрологи и эзотерики выяснили растения-обереги для знаков Зодиака. Их преимущество в том, что для поддержки достаточно носить их символ (рисунок или, например, маленькую фигурку).
Огненным Зодиакам Овну, Льву и Стрельцу подойдёт тот цветок, который сможет сдержать импульсивность своих хозяев. Импульсивность Овнов сдержат фиалки или орхидеи. Боярышник в целом защитит от несчастий владельцев. Львам, кроме орхидеи, можно обратить внимание на магнолию, помогающую сосредоточиться на решении проблем. Стрельцы сбросят негатив, ухаживая за любимым нарциссом.
Людям, по Зодиаку относящимся к Земным знакам, нужно то растение, какое сможет сохранить жизненные силы и поможет их не тратить зазря.
Козерогам лучше всего выбрать белладонну или гвоздику: они помогают сконцентрироваться. Тельцы найдут «общий язык» с геранью или сиренью, которые и преумножат энергию хозяев. Девам легко подзаряжаться от ромашек или подсолнухов.
Воздушным Зодиакам нужно то растение, которое «приземлит» их и позволит сконцентрироваться на материальном мире. Весы избраны фиалками и розами, дающими особую притягательную энергетику. Водолею лучше выбрать мимозы и фиалки, подсказывающие правильный путь к выбранной цели. Близнецам нужно подчеркнуть собственный интеллект, а это легко сделает клевер или мак.
Водная стихия Зодиаков считается самой спокойной и вялой. Их нужно расшевелить. Для Раков подойдут розы и лилии, поддерживая семейную жизнь и положительные эмоции. Скорпионам понравятся розы и гвоздики из-за их защитных и поддерживающих свойств. Рыбам же поможет жасмин, сохраняя полезную энергию в себе и отдавая в нужный момент.