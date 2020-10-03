Какой цветок или растение защищают Ваш знак зодиака?

Растение-оберег может быть и изображением, утверждают эзотерики.

Защитить себя и свою энергетику от несчастий с помощью растений — это легко. Единственный минус заключён в том, что с собой цветок носить не получится. Поэтому астрологи и эзотерики выяснили растения-обереги для знаков Зодиака. Их преимущество в том, что для поддержки достаточно носить их символ (рисунок или, например, маленькую фигурку).

Огненным Зодиакам Овну, Льву и Стрельцу подойдёт тот цветок, который сможет сдержать импульсивность своих хозяев. Импульсивность Овнов сдержат фиалки или орхидеи. Боярышник в целом защитит от несчастий владельцев. Львам, кроме орхидеи, можно обратить внимание на магнолию, помогающую сосредоточиться на решении проблем. Стрельцы сбросят негатив, ухаживая за любимым нарциссом.