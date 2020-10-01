Никогда не рассказывайте о своих мечтах и стремлениях

Вы знаете себя намного лучше, чем кто-либо другой. Никогда и никому не рассказывайте о своих планах, желаниях и мечтах. Молчите и верьте в то, что у вас уже есть все необходимое для счастливой жизни.

Живите в мире со всем, что было для вас создано и расставлено на вашем пути. Не торопите события. Будьте признательными за момент, в котором сейчас живете. Сохраняйте спокойствие и не принимайте участие в спорах, нарушающих ваш внутренний покой.

Никто не станет смотреть на вас вашими глазами, даже если образ, который вы для себя создали, вполне реальный. Прекратите показывать себя другим людям в этом образе, ведь они смотрят на мир только своими глазами, а он выглядит для них таким же «реальным», как и ваш для вас.

Не выбивайте себя из равновесия, оправдываясь перед кем-то. Не тратьте свою энергию на слова, чтобы показать и доказать кому-то, что вы не такие, какими вас видят.

Вы усердно работали над тем, чтобы оказаться на своем месте. Вы от многого в жизни отказались, потому что решили посвятить себя чему-то конкретному. Никто и ничто не может быть важнее вашего внутреннего покоя – этой самой гармоничной связи с безграничным разумом, которым вы обладаете.

Другие люди такие же, но могут не осознавать этого, если их разум затуманен потоком мыслей. Избавьтесь от всех шаблонов и закономерностей, которые контролируют происходящее, и станьте бесстрашными.

Ваша свобода и поддержка исходят от самого Творца. Они безусловны и притягивают к вам людей с такими же вибрациями. Вам не нужно постоянно быть правыми и что-то доказывать окружающим. Им все равно. Подумайте, действительно ли стоит терять священную частичку себя из-за какого-то спора или чужого признания вас хорошим человеком?

У вас есть право на чувства, ведь именно они могут быть вашим бесценным указателем на правильный путь. У вас есть право сказать «нет» наложенным на вас шаблонам. У вас есть право злиться, забывать, быть свободными, чувствовать дискомфорт и защищать себя, чтобы оградить от людей с «благими» намерениями. Вы не окажете никому услугу, если потратите энергию впустую, направив ее на тех, кто на ней паразитирует.

Никто не в силах вас изменить, а потому и ваше присутствие тоже никого не изменит. Не стоит так беспокоиться о других людях, лучше позаботьтесь о себе.

Ничто в этом мире недостойно ваших усилий, направленных на то, чтобы объяснить состояние вашего внутреннего мира тому, кто его не понимает.

Скажите «спасибо»! Скажите «спасибо» за все опасные ситуации, когда какая-то высшая сила спасала вас от падения в глубокую пропасть. За то, что это произошло сейчас, а не в будущем, когда вы изо всех сил пытались стать кем-то или доказать что-то. Скажите «спасибо» за то, что сейчас все прояснилось, а если не знаете, что делать дальше, попросите о помощи. Уходите от источника своей боли, окружите себя возвышающей вас энергией, молитесь, чтобы все решилось, откройте свои эмоции вселенной и попросите Творца встретить вас в месте, где находится ваш разум.

Постарайтесь быть сильными и эмоционально организованными, чтобы уйти от всего, что вредит вашему энергетическому телу и вашему внутреннему ребенку, и от всего того, что вызывает у вас стресс и чувство напряжения.

Жизнь – штука странная, она искушает человека повторять свои прошлые ошибки. Сопротивляйтесь соблазнам, не соглашайтесь на предлагаемую вам «помощь», которая внешне выглядит благородно, но в действительности просто хорошо замаскирована и несет в себе совершенно другую энергию – негативную. Вы не кто-то другой. И никто другой не может быть вами. Жизнь дарит вам свободу от драматизма и боли, которые вас терзали. Просто помогите себе обрести эту свободу.

Гармония возможна, даже если предыдущая версия вас однажды уже попалась на приманку веселья, подброшенную вам стрессом. Простите. Простите себя и других людей за все неприятные вещи, которые они вам сделали, и продолжайте жить дальше.

Не отрицайте любовь только потому, что оказались в привычной для вас ситуации стресса и хаоса. Вы все еще заслуживаете лучшего. Вас по-прежнему любит вселенная, чьим естественным состоянием является именно спокойствие.

Что бы ни случилось, желаем, чтобы во всех сферах вашего существования вы смогли избавиться от уз, созданных этими токсичными отношениями. Желаем, чтобы вас наполнила целебная энергия, а небесный свет защитил вас, оставив в вашей жизни место лишь для одной вещи – любви.

У вас есть право отказаться от окружения, которое понижает ваши вибрации и истощает ваши запасы энергии. Избавьтесь от всего, что вас сдерживает и начните подниматься наверх – туда, где вам и место. Вы позволили себе забыть, но это нормально. А теперь поднимитесь до того уровня, на котором должны находиться, и будьте признательными за выученный урок.

Желаем вам как можно скорее найти свое божественное счастье в мире с собой и в гармонии с Творцом.

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