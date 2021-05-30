В море у Сахалина появилась дорога. Пророчества катаров и Кейси сбываются?

Несколько дней назад после необычайно сильного отлива из-под вод Тихого океана появилась огромная каменная дорога. Каменная дорога, похоже, сложена из гигантских булыжников.

Это сделано человеком? Если да, то кто бы мог перемещать такие огромные каменные глыбы… И с какой целью? Или это игры природы? На эти вопросы должны ответить специалисты-геологи.

Как вы, наверное, знаете, Сахалин – самый большой остров в Российской Федерации, расположенный в северной части Тихого океана и граничащий с Японскими островами на юге.

Другие странные подводные образования видны через Google Планета Земля вдоль той же береговой линии чуть дальше на север.

Комментарий : Источником новости является Институт Альтернативной Истории и Археологии, однако, на самом деле эту дорогу открыли гораздо раньше – она уже пару лет периодически появляется после сильных отливов:

Сахалин, пос Дуэ. Коса (дорога) появилась после отлива. Природное или искусственное образование pic.twitter.com/HgLIyS3Lqy— Kreker Alex (@Oj7dZxpPty3S7he) February 22, 2021

Дорога является типичным мегалитическим памятником, построенным во времена Рамы. Датировку установить легко, поскольку точно такая же дорога проходит между Индией и Шри-Ланкой, называется Мост Рамы или Адамов Мост.

Как пишет Рамаяна, когда Рама затеял войну с соседним правителем Раваной, укравшем у него невесту Ситу, он приказал зодчему по имени Нала построить мост на Шли-Ланку, по которому переправил армию. Как пишут нырявшие в тех краях водолазы, мост построен из огромных камней, которые положили прямо на песок и они хорошо держатся под своим весом.

Аналогичная дорога есть возле Багамских островов, называется дорога Бимини:

Еще несколько подобных сооружений периодически видят у побережья Мексики, поэтому нужно думать, что во времена пирамид цивилизация была, скорее всего, глобальной и люди (или совсем даже не люди) строили такого рода мосты между материками и прилегающими к ним ценными островами.

Цивилизация эта, к слову, была довольно странная, поскольку построить такой мост будет потруднее, чем мост через Босфор, при этом мост перегораживает пролив и делает там невозможным судоходство. Поэтому ребята, очевидно, в моря не ходили и перемещались между континентами на каких-то таких пепелацах:

Но это всё тема историков, а мы переходим к главному. И главное, во-первых, состоит в том, что такие сильные отливы не к добру и часто после них бывают землетрясения.

Второй интересный момент – пророчества Кейси про Атлантиду. По его словам, как только со дна Атлантики начнут подниматься разные большие каменюки – так разу нужно или строить Ноев Ковчег, или присматривать себе место в горах, то есть сдвиг полюсов уже скоро. Понятно, конечно, что Сахалин это не Атлантика, но большой роли это не играет: раз пошли деформации дна в Тихом океане, значит то же самое происходит в Атлантике и в Индийском. Самым последним вылезет остров в Южном океане и с этого момента у препперов времени останется только, чтобы добежать до поезда.

Наконец, третий момент – это пророчество катаров о том, что «слава Нарбона возродится, а центр магии переместится в место с координатами 132 градуса долготы и 43 градуса широты. Это произойдет в XXI веке» и что «Мы вернемся через 700 лет, когда лавровые листья снова станут зелеными». Указанная точка появления нового замка Монсегюр находится в районе Ливадийского хребта

а время возвращения катаров – 21 августа 2021-го года в 8 часов утра.

И вот теперь надо же так совпало, что с приближением этого часа на Дальнем Востоке из-под воды все чаще и чаще стали появляться какие-то мегалиты. Не знаем, конечно, успеют ли катары отстроить Монсегюр к августу, но какие-то новые геологические и археологические чудеса в этом районе скоро будут, так что следим за развитием событий.

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