Такого града люди еще не видели, но скоро увидят и не такое.

Представьте, что вы утром просыпаетесь с намерением подготовиться к новому дню, но вместо того, чтобы выключить будильник, вас встречает кусок льда размером с пушечное ядро. А между тем именно это случилось с семьей из Висконсина во вторник.

Хотя Природа в последнее время довольно сильно прогневалась на людей, сейчас, похоже, её гнев перерос с бросание в объект гнева предметами. Предметы довольно большие – например, те же ледяные шары весом 12.6 фунтов, пробивающие дыру в потолке прямо над кроватью:

«Он чуть не задел меня, – говорит каскадер, он же домовладелец Кен Миллермон, – Если бы метеор врезался прямо в меня, то разнес бы череп в куски! Посмотрите, как он сплющил ведро! Я вскочил с кровати в пыли и в дыму, словно шахтер в забое».

Откуда же взялся этот кусок льда? «Над нами проходило большое черное облако. Мы думали, будет шторм, но получилось вон оно как!», – говорит Натаниэль Шери, соседка пострадавшего от бомбежки.

Официальные лица Национальной метеорологической службы в Чанхассене, штат Миннесота, заявили, что происходящее физически невозможно, что шторм во вторник утром были недостаточно сильным, чтобы вызвать такой сильный град».

Но если это не град, то что? Обломок кометы-планеты? Ледяной метеорит? Или айсберг, отколовшийся от летающих в небе невидимых городов? «Мне до лампочки, что оно было такое. Все, что я знаю, это то, что Бог, наверное, хорошо присматривает за мной, ибо еще чуть-чуть – и я реально мог умереть», – говорит шокированный Миллермон.

Подобные истории происходили также в Калифорнии, Шотландии, Италии, Индии и даже во Флориде, на которую падали замороженные куски мяса. Может быть это был действительно мегакриометеор?

Мегакриометеоры представляют собой очень большие глыбы льда. Несмотря на общие структурные, гидрохимические и изотопные особенности, свойственные крупным градинам, такие гигантские глыбы льда образуются в совершенно разных атмосферных условиях. В отличие от градин, мегакриометеор может образоваться даже в условиях ясного неба.

Хесус Мартинес-Фриас первым начал исследование мегакриометеоров в январе 2000 года после того, как куски льда весом до 6,6 фунтов падали на Испанию с безоблачного неба в течение десяти дней. Но 12.6 фунтов – это гораздо больше и, наверное, этот метеорит теперь нужно хорошо проверить.

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