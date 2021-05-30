В индонезийский вулкан Мерапи влетел зеленый метеорит

Создавая одну из самых зрелищных и сюрреалистических сцен за последнее время, пылающий метеорит неожиданно упал с неба и врезался в индонезийский вулкан Мерапи. Историческое событие произошло 27 мая, когда оно было заснято камерой видеонаблюдения на объекте Megadata в Калитенга Кидул, Джокьякарта, где расположена гора.
Meteor yang terlihat (pada detik ke 21) dari CCTV Megadata, di Merapi yang berlokasi di Kalitengah Kidul. mau coba cek cctv gunung agung sapa tau dapat juga pic.twitter.com/twL5ECvP5F— VolcanoYT (@VolcanoYTz) May 28, 2021
К счастью, в то же время местный индонезиец по имени Гунарто Сонг также фотографировал вулкан Мерапи и поймал метеор во всей его красе.
Позже в беседе с индонезийским СМИ г-н Гунарто Сонг сказал, что в прошлый четверг сделал фотографии с места в Batu Alien в районе Kaliadem Cangkringan. Объясняя свое предприятие, он сказал, что был готов запечатлеть гору на фоне полной луны, когда увидел падающий метеор и щелкнул по нему. «Внезапно появился яркий луч света, как будто падающий сверху на вершину вулкана Мерапи». Назвав все это событие «сверхъярким и быстрым», он пожаловался, что сделал снимок с 4-секундной выдержкой.
Комментарий : Событие в Индонезии, конечно, получилось не рядовое, но по нынешним временам не уникальное. Так, в японский вулкан Сакурадзима метеориты залетают прямо роями:
November 3, 2020, ~ Meteor ~ Sakurajima Volcano, Japan #volcano #meteor #sakurajima #japan
Seen around 23:25 JST. pic.twitter.com/V6d7EjS19k— Volcano Time-Lapse (@DavidHe11952876) November 3, 2020
А мексиканский Попокатепетль известен тем, что метеориты из него вылетают:
Тем не менее, история с Мерапи заслуживает внимания, поскольку это не самый большой, но самый активный вулкан Индонезии.
Название вулкана переводится с местного диалекта как «гора огня», что довольно странно. Если бы так назвали Везувий, который в окрестностях один, то было бы понятно, но на Яве только активных вулканов пара десятков и горой огня является каждый из них. Поэтому, очевидно, огоньки на Мерапи бывают часто и не только вулканические. Скорее всего это местная Медведь-гора, где постоянно наблюдают влетающие в гору НЛО, а ночью иногда можно слышать исходящий из-под земли гул, похожий на работу какого-то гигантского оборудования.
Теперь посмотрим на ролик в более широком формате
К сожалению, вебка делает снимки не сильно часто, но, насколько можно понять, там было два метеорита как минимум и в вентиляционное отверстие влетел только один из них, не самый большой. А когда в вулкан врезался тот, который побольше, во все стороны полетели здоровенные куски породы.
В такие астрономические чудеса верится с трудом, скорее всего болид кто-то в вулкан запустил, но насколько удачным или неудачным был запуск мы пока он не бахнет не узнаем. Кроме того, мы не знаем критериев оценки удачного или неудачного пуска – то есть кто-то хотел вулкан взорвать или наоборот, в этом чудо-болиде был какой-то пакет замедлителей извержения. Единственное, что понятно – метеориты будут лупить по вулканам еще и еще, а в некоторых местах в районе падения метеоритов вулканы будут образовываться на ровном месте, так что следим за развитием событий.