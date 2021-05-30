В индонезийский вулкан Мерапи влетел зеленый метеорит

Создавая одну из самых зрелищных и сюрреалистических сцен за последнее время, пылающий метеорит неожиданно упал с неба и врезался в индонезийский вулкан Мерапи. Историческое событие произошло 27 мая, когда оно было заснято камерой видеонаблюдения на объекте Megadata в Калитенга Кидул, Джокьякарта, где расположена гора.

К счастью, в то же время местный индонезиец по имени Гунарто Сонг также фотографировал вулкан Мерапи и поймал метеор во всей его красе.

Позже в беседе с индонезийским СМИ г-н Гунарто Сонг сказал, что в прошлый четверг сделал фотографии с места в Batu Alien в районе Kaliadem Cangkringan. Объясняя свое предприятие, он сказал, что был готов запечатлеть гору на фоне полной луны, когда увидел падающий метеор и щелкнул по нему. «Внезапно появился яркий луч света, как будто падающий сверху на вершину вулкана Мерапи». Назвав все это событие «сверхъярким и быстрым», он пожаловался, что сделал снимок с 4-секундной выдержкой.

Комментарий : Событие в Индонезии, конечно, получилось не рядовое, но по нынешним временам не уникальное. Так, в японский вулкан Сакурадзима метеориты залетают прямо роями:

А мексиканский Попокатепетль известен тем, что метеориты из него вылетают:

Тем не менее, история с Мерапи заслуживает внимания, поскольку это не самый большой, но самый активный вулкан Индонезии.

Название вулкана переводится с местного диалекта как «гора огня», что довольно странно. Если бы так назвали Везувий, который в окрестностях один, то было бы понятно, но на Яве только активных вулканов пара десятков и горой огня является каждый из них. Поэтому, очевидно, огоньки на Мерапи бывают часто и не только вулканические. Скорее всего это местная Медведь-гора, где постоянно наблюдают влетающие в гору НЛО, а ночью иногда можно слышать исходящий из-под земли гул, похожий на работу какого-то гигантского оборудования.

Теперь посмотрим на ролик в более широком формате

и с некоторым приближением

К сожалению, вебка делает снимки не сильно часто, но, насколько можно понять, там было два метеорита как минимум и в вентиляционное отверстие влетел только один из них, не самый большой. А когда в вулкан врезался тот, который побольше, во все стороны полетели здоровенные куски породы.

В такие астрономические чудеса верится с трудом, скорее всего болид кто-то в вулкан запустил, но насколько удачным или неудачным был запуск мы пока он не бахнет не узнаем. Кроме того, мы не знаем критериев оценки удачного или неудачного пуска – то есть кто-то хотел вулкан взорвать или наоборот, в этом чудо-болиде был какой-то пакет замедлителей извержения. Единственное, что понятно – метеориты будут лупить по вулканам еще и еще, а в некоторых местах в районе падения метеоритов вулканы будут образовываться на ровном месте, так что следим за развитием событий.

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