3 приятные вещи, которые изменят жизнь к лучшему

Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, не обязательно совершать глобальные перемены или ожидать понедельника. Иногда достаточно включить в свою жизнь несколько несложных, но очень полезных привычек, которые помогут стать намного спокойнее и счастливее.

Это упражнение снимает депрессивные симптомы, расслабляет, избавляет от бессонницы, снижает тревожность и раздражительность. При регулярном выполнении, позитивный эффект от упражнения сохраняется надолго.

Три приятные вещи

Перед тем, как лечь спать, постарайтесь освободиться от негативных мыслей. Если вы не можете успокоиться, то представьте все свои навязчивые тревоги в виде кирпичиков, которые мысленно сложите стопкой около постели.