В Миссури был найден город великанов, но власти всё замяли и утаили

Основным занятием археологов-официалов, рассказывающих странам и народам сказочки про историю с географией, является ковыряние лопатой на разного рода археологических площадках, к которым у обычных людей почти никогда нет никакого доступа. Проверить, что там нарыли официалы невозможно. Тем не менее, есть область археологии, где пласты информации лежат на самом виду и копнуть может любой, если не поленится.

Именно этим и занялась Редакция сайта archaeology-world.com, устроившая раскопки среди завалов газет XIX века. В частности, из архивов был поднят выпуск газеты St Paul Daily Globe 1885, который сообщает, что при строительстве шахты в городе Моберли, штат Миссури, на глубине 360 футов было найдено нечто наподобие огромной пещеры. В пещере находились руины какого-то заброшенного города, на одной из улиц которого был найден скелет великана.

Как повествует издание, здания в городе были построены из каменной кладки очень грубой конструкции. Мебель там тоже была каменной – каменные столы и стулья. Был обнаружен зал, в котором стояли каменные скамейки, всевозможные приспособления для какого-то механического обслуживания. Так же были найдены инструменты – молотки, пилы, бронзовые ножи и так далее.

Город был окружен твердым и толстым слоем лавы. Цивилизация использовала для передвижения систему выложенных камнем дорог, огороженных стенами. На улицах и в зданиях города были обнаружены металлические статуи. Статуи были изготовлены по какой-то непонятной технологии и с большим мастерством, которое людям 1885-го года показалось чудом.

В городе так же было нечто наподобие водопровода, который на момент раскопок функционировал и питал фонтан. Вода в фонтане была совершенно чистая, но сильно пропитана известью. А самое интересное открытие ждало шахтеров как раз у этого фонтана. Там был обнаружен скелет гуманоида, из размера которого следовало, что его рост в три раза больше, чем у обычного человека. Были измерены кости ноги скелета. Так, бедренная кость была длиной 4.5 футов, голень – 4 фута и два дюйма. Череп скелета был, очевидно, разрушен обвалом и состоял из двух фрагментов.

А теперь самое интересное: за перечисленные факты поручились г-н Дэвид Коутс, городской регистратор города Моберли, и г-н Джордж Килинг, городской маршал, которые были участниками исследовательской группы.

Перечисленные должности сегодня звучат несколько архаично, но по правилам того времени это были очень важные шишки городского самоуправления. Регистратор – это человек, который вел в мэрии всю документацию, служба была организована еще на заре строительства Соединенных Штатов. А Служба федеральных маршалов – это вообще подразделение Министерства юстиции США, старейшее федеральное правоохранительное агентство США. Было создано 24 сентября 1789 года.

Таким образом люди, фамилии которых приведены в газете St Paul Daily Globe – люди очень серьезные. Они ни сами не будут врать, ни, тем более, журналисты городской газеты не упомянут их при создании какой-то газетной утки. Еще одна газета США, в которой было найдено то же самое называется Semi-Weekly South Kentuckian. Это уже издание другого штата, где пересказали историю, опубликованную в ВОСЬМИ газетах штата Миссури. То есть все это чистая правда – как написано, так и было. Но что было?

Было то, что сначала эту пещеру нашли шахтеры. Они поднялись на поверхность и сообщили о своей находке, после чего в шахту и полезла целая делегация от городской мэрии. Пробыли они под землей не сильно долго – пока хватило масла в лампах, после чего и поведали о своей находке газетчикам. Но, по прошествии нескольких дней тема вдруг куда-то пропала – несмотря на столь революционное открытие в шахту никто больше не спускался. Как так могло получиться?

А получилось все очень просто. Когда в наши дни шахтеры находят в карьере детские игрушки в виде динозавров, которые “вымерли миллионы лет назад” – это все отслеживается специальными людьми, после чего информация блокируется, не доходя до газет и все можно узнать только от шахтеров в частных беседах. Но в XIX веке вся система сокрытия информации только начинала свою работу и допускала много ляпов. В частности противоречащие парадигмам находки попадали даже в музеи и их потом приходилось со скандалами изымать. Поэтому сначала находку в Миссури и пропустили. А когда информация дошла, куда надо – тему тут же заблокировали и дальше работы в шахте были секретными. Или там вообще все взорвали, чтобы больше никто не совался, куда не надо.

В наши дни и в интернете, и вообще в СМИ существует просто колоссальное количество фейковых отчетов о находках гигантских скелетов, причем фотомонтаж там очевиден. И исследователей всегда интересовало – с чего вдруг целые эскадроны каких-то клоунов занялись созданием фейковых картинок и фильмов? Это все ведь требует времени, труда. Какой смысл сидеть неделями и сводить пиксели, чтобы это посмотрело сто человек и посмеялось? Единственное объяснение ситуации – людям просто кто-то платит за такие фейки, то есть кто-то специально пытается загадить тему, чтобы на корню забить любое сообщение о реальной находке скелетов гигантов.

И теперь, как мы видим на примере St Paul Daily Globe – на самом деле и эти скелеты гигантов, и подземные города , и много что еще реально есть. С газетами XIX века сегодня довольно сложно – не все перевели в цифру, многое вымарано, тем не менее, есть и другие как бы газетные источники. Например в начале прошлого века в США проживал господин Чарльз Форт, получивший известность благодаря своей книге 1001 забытое чудо, Книга проклятых.

За свою жизнь Чарльз собрал порядка 60 000 газетных заметок типа той, которую мы разбирали выше – то есть сообщения про скелеты великанов, про наблюдения НЛО, про падение камней с неба и так далее. Иногда с неба падали даже не камни, а что-то, судя по описанию, наподобие микросхем и оптических кабелей. И это падало в XIX веке! В книгу вошло очень немного материала, все остальное после смерти исследователя было передано Публичной библиотеке Нью-Йорка. Там оно и пропало. Тем не менее, правда периодически выплывала, выплывает и будет выплывать, так что следим за развитием событий.

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