В Мексике найдена гигантская маска майя

В Мексике при проведении раскопок на полуострове Юкатан археологи обнаружили гигантское изображение неизвестного божества майя.

Как сообщает Live Science, археологи рассказали об открытии только сейчас, хотя сам артефакт был обнаружен еще в 2017 году. Гигантская маска размером с человека была найдена на археологическом участке Уканья, недалеко от современного города Мотул.

С тех пор исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) кропотливо работали над его восстановлением. Об открытии не сообщалось ради безопасности самого артефакта. Существовал риск того, что до него могли добраться и разрушить «охотники за сокровищами».