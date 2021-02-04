Люди, которые смогут усвоить эти 7 вербальных навыков в 2021 году, обладают высоким EQ

Эти навыки просты, но эффективны, и заключаются лишь в правильном использовании слов. Запомните серию коротких фраз, которые улучшат ваше общение и увеличат вероятность того, что вы достигнете своих целей в чем бы то ни было в текущем году.

Вы когда-нибудь осознавали, что сейчас вам хочется сказать человеку что-то определенное, но вы не можете сделать этого? Потому что уже слишком поздно. Ведь несколько минут или часов тому назад вы уже сказали что-то менее эффективное и важное?

Я ненавижу, когда так происходит. Один из способов избежать подобного — не торопиться говорить что-то до того, когда это действительно нужно. Сделайте паузу. Попробуйте мысленно посчитать от одного до пяти, прежде чем ответить.

Я бы порекомендовал делать это именно мысленно, или хотя бы шепотом, потому что ваша считалочка может произвести неоднозначное впечатление на собеседника.

Короче говоря, молчание говорит о многом, и когда вы не говорите, вы производите впечатление на человека, с которым ведете диалог. Вы даете ему понять, что действительно думаете о разговоре и слушаете его. И вы избавляетесь от риторических ям. Вот так пятисекундная пауза может стать вашим спасением, если вы хотите избежать неловких ситуаций.

2. «Спасибо, я подумаю над этим завтра»

Данное правило относится к Уоррену Баффетту. Во всяком случае, он сам следует ему. Однажды он объяснил, что лучший совет, который он когда-либо получал, заключался в том, что вы всегда можете сказать своему собеседнику: «Я подумаю над этим завтра».

Другими словами, вам не нужно реагировать сразу.

Не нужно создавать конфронтацию. Это необязательно должно нести в себе негативный контекст. Может быть, вы всего лишь думаете о том, как лучше ответить клиенту. Возможно, вы общаетесь с деловым партнером, которому не нравятся маркетинговые материалы, над которыми вы работали большую часть прошлой недели.

Подождите день. Хотя бы несколько часов. Ждите столько времени, сколько вам нужно, чтобы взять под контроль свои эмоции. Их стоит использовать на благо себе, а не позволять им становиться очередной проблемой, которую придется решать.

3. «?,?,?»

Эти три вопросительных знака напоминают вам о трех важных вопросах.

Если честно, три — это просто число. Вы можете задать два вопроса, вы можете задать 10. Суть в том, что вы должны выработать у себя привычку задаваться вопросами, а не просто рассуждать о том, что взбрело в голову.

Фокус заключается и в другом: люди с продвинутым эмоциональным интеллектом понимают, что чем лучше вы сможете сосредоточить разговор на собеседнике, тем лучше он будет относиться к дискуссии и тем выше вероятность того, что вы достигнете своих целей.

Самый простой способ сделать это — просто задать больше вопросов. Если хотите усложнить, то внимательно выслушайте собеседника.

4. «Расскажи поподробнее»

Не знаю, как вы, но я всего лишь человек. А это значит, что даже когда я стараюсь быть заинтересованным слушателем, мне не всегда удается уловить суть разговора.

Возможно, я просто недостаточно умен, чтобы понять, что на самом деле имеет в виду другой человек. Или я мог быть недостаточно сосредоточен, чтобы сконцентрироваться на диалоге. В этот момент меня могут посетить сотни вопросов.

Вот почему «Расскажи поподробнее» — это замечательная и универсальная фраза. Она указывает на интерес и предлагает собеседнику продолжить разговор. Более того, она заполняет пробелы вместо вас. Даже если другой человек уже высказал свою точку зрения, это побуждает его сделать это снова.

5. «Похоже, вы имеете в виду…»

Самые эффективные слова, которые вы можете сказать в любом разговоре, — это именно то, что вам только что сказал собеседник.

Необязательно соглашаться с ними на 100%. Или даже на 10%. Но если начать с этой фразы, а затем высказать действительно то, что вы думаете, это будет обладать мощным эмоциональным эффектом.

Это значит, что вы слушаете. В свою очередь, это говорит о том, что собеседник услышан. Это означает, что вы оба вовлечены в настоящий разговор, а не просто мимолетно обмениваетесь информацией.

6. «Вы можете этого не знать, но…»

Я усвоил эту технику почти два десятилетия назад, и хотя в то время я не знал, что она имеет какое-либо отношение к эмоциональному интеллекту, теперь я понимаю, почему она настолько сильна.

Просто представьте, что вы хотите сделать кому-то комплимент. Это приятно для вас: «Вы отлично поработали над этой презентацией» или «Все знают, что они всегда могут доверять вам и рассчитывать на вас».

А теперь представьте, что вы заранее добавили фразу из шести слов: «Вы можете этого не знать, но…».

Эта преамбула запускает нейроны, которые заставляют людей задумываться, что о них думают другие люди. И когда вы начинаете с этого, вы фактически усиливаете эффект от комплимента.

А теперь скажите: вы бы предпочли подарить кому-то комплимент, который заставит человека чувствовать себя хорошо, или высказать что-то такое, что заставит его почувствовать себя еще лучше? Особенно, если цена составляет каких-то шесть слов?

7. «Позвольте мне уточнить…»

Не так давно я написал целую статью о том, как эмоционально интеллектуальные люди стараются не начинать разговор с фраз «Как дела?» или особенно «Ну что там у тебя? Все хорошо?».

Все мы иногда так делаем. Но фраза «Как ты?» — это обычный вопрос, на который никто не ожидает правдивого ответа. И добавив предпочтительный ответ — «Хорошо?» — просто посылает неверный сигнал, если человеку действительно хочется поговорить.

Итак, позвольте мне предложить другие варианты. Представьте, что это важные кирпичики, без которых дом развалится. Тогда вы начнете применять их чаще.

«Позвольте мне уточнить: как прошли ваши выходные?». Или еще: «Как поживают ваши дети?». Или: «Что тебе запомнилось больше всего в нашей работе?».

Как и во всех этих фразах, конкретные слова не имеют значения. Что действительно имеет смысл, так это попытка убедить собеседника в том, что его слушают и понимают.

Если честно, этим советам стоит следовать не только в 2021 году, но и в любом другом.

Источник