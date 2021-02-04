Как защитить свой дом от негатива: 10 советов

Вы замечаете, что в вашем доме стали часто происходить разные конфликты, споры и ссоры? Эти грани общения создают в жилище потоки отрицательной энергии. Но можно впустить в комнаты чистый воздух и естественный свет – тогда жилье очистится от отрицательных потоков. Вот как можно защитить себя от незримого негатива.

Средства против негативной энергии

Ваш дом является прибежищем покоя и умиротворения. Это место, где вы отдыхаете от трудов, наслаждаетесь общением с самыми близкими людьми. И никто бы не хотел, чтобы в стенах его дома циркулировала отрицательная энергия.

Желательно очистить от плохих вибраций жилище и даже рабочее место, чтобы день складывался позитивно, происходило поменьше непредвиденных и неприятных событий.