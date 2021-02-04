Как защитить свой дом от негатива: 10 советов

Вы замечаете, что в вашем доме стали часто происходить разные конфликты, споры и ссоры? Эти грани общения создают в жилище потоки отрицательной энергии. Но можно впустить в комнаты чистый воздух и естественный свет – тогда жилье очистится от отрицательных потоков. Вот как можно защитить себя от незримого негатива.
Средства против негативной энергии
Ваш дом является прибежищем покоя и умиротворения. Это место, где вы отдыхаете от трудов, наслаждаетесь общением с самыми близкими людьми. И никто бы не хотел, чтобы в стенах его дома циркулировала отрицательная энергия.
Желательно очистить от плохих вибраций жилище и даже рабочее место, чтобы день складывался позитивно, происходило поменьше непредвиденных и неприятных событий.
Есть простые методы, как результативно защититься от «плохих» потоков и отрицательных эмоций.
Суть отрицательной энергии
Под этим названием объединяются все явления, негативно отражающиеся на эмоциональном, физическом, психологическом состоянии человека. Плохие вибрации лишают человека душевного равновесия, покоя, вызывают тревожное чувство и даже депрессию. Это отражается и на работоспособности: к примеру, можно утратить концентрацию внимания.
Защита от отрицательной энергии
С негативной энергией необходимо бороться, оберегать свое душевное состояние и покой. Вот методы, которые уберегут вас от отрицательных вибраций. Кроме этого, вы будете видеть мир с хорошей стороны и застрахуетесь от стрессовых ситуаций.
Прочь страхи!
Одним из главных источников негативной энергии в жизни выступают разного рода страхи, сомнения, отрицательно заряженные мысли. Победить их возможно, лишь приняв. Необходимо постараться выявить причину всех тревог и решить проблему. Только после этого вы ощутите долгожданное облегчение, спокойствие и удовлетворение.
Позитивный настрой
Испытанный на практике способ. Как вы относитесь к проблемам и жизни в целом, с таким успехом будете справляться со всеми передрягами. Отрицательная энергия и позитив – несовместимы.
Народный опыт
Носите с собой чеснок (достаточно одного зубчика). Издавна считалось, что чеснок отгоняет отрицательные эмоции и плохие потоки. Нужно завернуть чеснок в носовой платок и положить в карман пальто или сумку.
Имейте при себе ароматическое масло тимьяна (чабреца). В эзотерике это средство используется, чтобы отгонять негативные вибрации. Достаточно нанести пару капель указанного продукта на кожу запястья или за ухом. Держите на рабочем месте или носите с собой веточку растения руты. Считается, что рута защищает от отрицательной энергии.
Избавляемся от негативных потоков в жилище
Дом может быть наполнен отрицательной энергией, когда там постоянно конфликтуют, ссорятся, испытывают негативные эмоции. Существовать в подобной атмосфере вредно для физического и духовного здоровья. Безусловно, нельзя наладить отношения по мановению волшебной палочки. Но в вашей власти избавиться от вещественных генераторов негативных вибраций в стенах дома.
Выбрасываем хлам
Материальный мусор, пыль в жилище создают неблагоприятную для существования атмосферу. Пространство, забитое ненужными предметами, вещи, которыми не пользуются, — все это создают нездоровую энергетику. Возьмите за правило систематически проводить дома уборку с ревизией шкафов, ящиков и полок.
Открытые окна и двери
Воздух должен иметь свободный доступ в помещения. Проветривания помогают удалить негативную энергию. И пустите в дом солнечный свет.
Благовония
Благовония всегда использовались в древних религиях и практиках. Таким образом очищали атмосферу в доме и убирали нехорошие вибрации.
Применение ароматических масел и благовонных смесей расслабит, поможет справиться с тревогами и неприятными эмоциями, накопившимися за день.
Подсоленная вода
Нужно просто протереть тряпочкой, смоченной в таком рассоле, поверхности в помещениях дома. Отрицательная энергия рассеется.
Комнатные растения
Растения очищают воздух в помещениях, убирают негативную энергию и генерируют положительную.
Здоровое общение
Постарайтесь наладить диалог со своими домочадцами. Избегайте конфликтов и выяснений отношений. Принимайте родных такими, каковы они есть. И негатив сам по себе постепенно рассеется.