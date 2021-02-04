10 древних звездных врат

Во многих древних культурах сохранились предания о порталах в иные миры или шлюзах в другие Вселенные, где проживают «создатели» людей. В нашем мире принято считать, что это всего лишь мифы и легенды. Однако в недавно рассекреченных документах ФБР говорится о то, что нашу планету посещали существа из других планет и измерений. А НАСА объявило, что по всей видимости, в магнитном поле Земли есть скрытые порталы. Все это говорит о том, что в легендах о звездных вратах, порталах в параллельные миры и пространственно-временных дырах может содержаться значительная доля правды.

В 1996 году они были обнаружены в районе Пуэрто де Хайу Марка начинающим гидом Хосе Луисом Дельгадо Мамани. Мамани утверждает, что перед этим много лет видел эти ворота в своих снах. Ему снилась дорога, которая вела к таинственным вратам, отделанным розовым мрамором, из которых исходил «яркий голубой свет, который выглядел, как мерцающий туннель».

Как говорят местные жители, это ворота служили «для прохода в земли богов». В воротах два проема – один в виде квадрата 7 на 7 метров, а второй в два метра высотой. Легенды утверждают, что большой проем – это для богов, а тот что меньше – для обычных смертных. Те, кто отважился пройти через Врата богов, обрел бессмертие и стал жить среди богов.

Одна из легенд как будто подтверждает странные сны Мамани. В ней говорится, что когда испанские конкистадоры прибыли в Перу в XVI веке и начали грабить богатства инков, один из жрецов по имени Амару Мару бежал из храма с драгоценным золотым диском – «Ключом Богов из семи лучей». Амару Мару нашел Врата Богов и отдал их стражам диск. После этого они совершили некий ритуал, и дверной проем открылся – за ним был тоннель с голубоватым светом. Аару Мару вошел в ворота и исчез навсегда, отправившись на землю богов.

Интересно, что исследователи обнаружили небольшое круглое углубление с правой стороны от Ворот богов.

2. Абу Гураб, Египет

Храм Абу Гураб в Мемфисе считается самым старым на планете – он построен в 3 тысячелетии до нашей эры. Здесь имеется древняя платформа из алебастра (египетского хрусталя), которая якобы может «вибрировать в унисон с Землей» Она также способна открыться человеку, чтобы он мог общаться и быть один на один с «богами – высокими энергиями Вселенной» и перемещаться в небо.

Интересно, что эти легенды о связи и пути передвижения между мирами похожи на мифы индейцев чероки. Чероки рассказывают о том, что некие бесформенные мыслящие существа могут путешествовать по «звуковой волне» из системы Плеяд на Землю.

Помимо легенд, платформа в храме Абу Гураб удивляет тем, что она как будто создана при помощи высоких технологий. Например, в ней пробурены идеально ровные отверстия.

3. Каменная конструкция в озере Мичиган

В 2007 году во время поиска останков затонувших кораблей, ученые обнаружили в озере Мичиган каменное строение на глубине 12 метров. Открытие было сделано профессором подводной археологии Северо-Западного университета Мичигана Марком Холли, и его коллегой Брайаном Эбботом. Они считают, что этому сооружению, похожему на Стоунхендж, около 9000 лет, однако интересно то, что на одном из камней есть резьба в виде мастодонта, которые вымерли больше 10 000 лет назад.

Точные координаты находки пока держатся в секрете – это условие поставили местные индейские племена, которые не хотят наплыва туристов и любопытных на своей земле.

Некоторые исследователи считают, что это сооружение является остатками звездных ворот.

Ранее эта местность была известна как «Мичиганский треугольник». Здесь так же, как и в Бермудском треугольнике, происходят странные исчезновения людей и судов.

В 1891 году здесь пропала шхуна вместе с семью членами экипажа. В 1921 году исчезло 11 человек, которые находились на борту лодки, которая позже была найдена пустой. В 1937 году судно «Макфарлэнд» совершало рейс по озеру. Его капитан удалился в свою каюту отдохнуть. Через три часа второй помощник пошел будить капитана. Дверь была заперта, на стук он не отзывался. Затем дверь взломали – каются была пуста, при этом иллюминаторы наглухо закрыты. Однако капитан исчез без следа.

4. Стоунхендж, графство Уилтшир, Англия

Одним из наиболее известных археологических памятников на Земле является Стоунхендж. Он также является одним из самых спорных и обсуждаемых, ибо достоверно неизвестно, когда он был построен и с какой целью. Большинство историков уверены, что он был создан около 5000 лет назад из камней, которые были взяты из рудника, находящегося в 386 км от Стоунхенджа.

Любопытно, что Стоунхендж находится на пересечении сразу нескольких лей-линий – воображаемых линий, которые соединяют самые необычные следы прошлых цивилизаций на Земле – пирамиды, храмы и т.д.

Одна из теория предназначения Стоунхенджа – что это звездные врата. Одно странное происшествие, случившееся в этих местах, может подтвердить эту теорию.

В августе 1971 года здесь исчезла целая компания хиппи, видимо, при попытке «активировать» звездные врата. Накануне они разбили палатки рядом с памятником. Очевидцы вспоминают, что в два часа ночи в районе Стоунхенджа внезапно ударила молния, появился голубоватый свет и раздались сильные крики. Когда на место происшествия прибыла полиция, то не нашли ни одного человека – только палатки и еще горящий костер.

5. Звездные врата шумеров на реке Ефрат

Существует знаменитая шумерская печать, на которой изображен шумерский бог, выходящий, по-видимому, из звездных врат. По бокам от него видны некие светящиеся колонны. Другие печати с изображением бога Нинурты тоже вполне могут служить доказательством существования звездных врат.

Нинурта носит на руки нечто, очень напоминающее современные часы и нажимает на что-то, похожее на кнопки шлюза.

Исследователи считают, что звездные врата шумерских богов находились на реке Ефрат на территории современного Ирака и находятся под руинами месопотамского города Эриду, который был разрушен еще до нашей эры.

Исследователь Элизабет Вег уверена, что именно об этих вратах говорится в Библии, в 9 главе Откровения. «И Пятый ангел протрубил, и я увидел звезду с неба, упавшую на землю, и дан был ему ключ от колодца бездны. И он открыл колодец бездны, и поднялся дым из колодца, как дым большой печи; и померкло солнце и воздух от дыма колодца».

«Колодец бездны», по мнению Вог – это и есть звездные врата.

6. «Ворота Солнца», Тиауанако, Боливия

По мнению многих исследователей, «Ворота солнца» в Тиунако являются порталом к земле богов. Считается, что им около 4 000 лет. Тиауанако – одно из самых важных мест древней Америки. Местные легенды гласят, что бог Солнца Виракоча выбрал именно это место для того, чтобы создать человеческую расу.

Ворота вырезаны из одного каменного блока и украшены человеческими фигурами в «прямоугольных касках». Верхний свод арки украшен изображением бога солнца с лучами вокруг головы.

Несмотря на то, что сейчас ворота находятся в вертикальном положении, когда они были обнаружены европейскими исследователями в середине 1800-х годов, то лежали на земле. Кроме того, на них есть большая трещина в правой верхней части арки. Неизвестно, кто сломал их и уронил.

7. Звездные врата в Рамансу Уяна, Шри-Ланка

Среди валунов и пещер парка Рамансу Уяна имеется вырезанная на большом куске камня карта звездного неба. Прямо напротив карты звездного неба находятся каменные сиденья.

Как говорят исследователи, символы, вырезанные на камне, – это код, который открывает звездные врата и позволяет путешествовать из этого мира в другие места Вселенной.

Местные карту называют Sakwala Chakraya, что переводится как «Вращающийся круг Вселенной». Во многих древних индейских легендах звездные врата или порталы были в виде вращающихся кругов. Аналогичные звездные карты были найдены в других древних местах, таких как Абу Гураб в Египте и множестве других древних памятниках в южно-американских Андах.

8. Абидос, Египет

Один из древнейших городов Древнего Египта, Абидос, пожалуй, одно из самых важных мест в египтологии и, безусловно, один из самых интересных. В частности, храм Сети I известен тем, что в нем имеются иероглифы в виде современных летательных аппаратов, таких как вертолет, а также нечто, очень похожее на летающую тарелку.

Возможно, еще более удивительной является история о том, как были найдены секретные камеры в Абидосе. В начале XX века англичанка по имени Дороти Иди вдруг заявила, что она реинкарнация египетской крестьянской девушки по имени Бентрешут и была тайной любовницей фараона Сети. Она забеременела от него и покончила с собой от бесчестия. Иди отправилась в Египет, так как хотела поделиться своими тайнами с учеными. Удивительно, что Дороти могла запросто читать древнеегипетские тексты и указала археологам, где они должны копать, чтобы найти остатки прекрасных садов и потайных камер. И действительно, там, где указала Дороги, были найдены различные следы прошлого. Кстати, в Египте находится одно из самых мощных пересечений лей-линий.

Дороти часто надавливала на некоторые камни в стенах, как будто хотела открыть секретную дверь.

Любопытно, что в 2003 году военный инженер Майкл Шратт заявил, что в Абидосе имеются звездные врата, а правительство США знает об этом, и врата якобы даже использовали по назначению.

9. Гебекли-Тепе, Турция

Храм в Гебекли-Тепе насчитывает 12 000 лет. Он славится каменными столбами в виде буквы Т, на каждом из которых есть резьба в виде животных, например, львов или овец. Некоторые столбы образуют нечто вроде ворот. Считается, что это остатки звездных ворот, которые древние люди использовали в качестве портала в «небесный мир».

Столбцы очень похожи на Ворота Богов в Перу. Интересно, что инки говорили о связи с людьми из звездной системы Плеяд, которая также имеет Т-образную форму. Как и другие предполагаемые порталы, Гебекли Тепе находится на пересечении двух лей-линий.

10. Седонские вихри и «Дверь богов», США

Седона, маленький городок в Аризоне был когда-то известен у индейских племен как Наванда и был самым священным для них.

Говорят, что красные скалы пустыни, которые окружают маленький город, могут создать завихрения с возможностью переноса людей в другой мир или измерение. Коренные американцы считали, эти породы имеют некий духовный заряд. К тому же они утверждают, что в горах неподалеку есть Дверь богов – странный каменный портал в другое время и пространство.

Местные легенды гласят, что однажды эту дверь нашли трое золотоискателей. Один из них прошел через них и тут же исчез, а двое других тут же скрылись с места происшествия, испугавшись того, что разгневали древних духов. Они говорили, что за аркой имелось ясное синее небо, хотя вокруг в то время было пасмурно…

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