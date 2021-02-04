Психолог из Стэнфорда: это навык №1, которому родители должны обучить детей, но большинство не делает этого

Каждый родитель хотел бы воспитать умного и целеустремленного ребенка, особенно в нынешний век цифровых технологий, которые часто отвлекают их от учебы и жизни в целом. Даже такие известные люди как Стив Джобс и Билл Гейтс указывали на вред, наносимый современными гаджетами.

Почему этот вопрос важен? Потому что в будущем, где технологии будут еще больше внедряться в нашу повседневную жизнь, останется только два типа людей: те, кто позволит управлять своим сознанием и отвлекаться на что-то, и те, кто будет избегать негативного влияния окружения.

Умение обладать стойкостью, чтобы устоять перед соблазнами технологий, — это важнейший навык для XXI века. К сожалению, не все родители уделяют этому должное внимание. После многих лет изучения психологии и современных гаджетов, а также самого процесса взаимодействия между людьми и устройствами, я понял, что это серьезная проблема. Многие родители допускают огромную ошибку, не обучая своих детей правильному распределению времени и умению жить без тотального присутствия техники.

Позвольте своим детям пожить без гаджетов. Вы сделаете им огромный подарок.

Даже если процесс обучения дается нелегко, и вы сталкиваетесь с серьезными препятствиями, нужно не опускать руки. Это долгий процесс, который требует внимания. Родители должны понимать, что возлагать ответственность на своих детей — это нормально, потому что только так они научатся контролировать свое поведение, времяпровождение и внимание.

Начинайте обучение с раннего возраста

Когда моей дочери было пять лет, она начала требовать новый iPad и устраивала протесты. Мы с женой поняли, что пора действовать.

После того, как все успокоились, мы изо всех сил старались показать дочери, что уважаем ее мнение и желание. Подобную тактику советует Ричард Райан, один из самых цитируемых в мире исследователей движущих сил человеческого поведения. Мы постарались объяснить ей, что чрезмерное увлечение планшетом и проведение времени перед экраном вредно. Что за это развлечение придется платить тем, что у нее есть — физическим и эмоциональным здоровьем. Конечно, все это нужно делать в такой форме, чтобы ребенок понял, о чем идет речь.

В детском саду дочь как раз училась определять время, поэтому мы попробовали объяснить, что из-за гаджетов остается не так уж много часов для других ее любимых занятий. Слишком много внимания отнимают приложения, игры и видео. И у нее не остается времени для друзей, плавания или для родителей.

Потребительский скептицизм — это здорово

Мы также объяснили дочери, что приложения и видео на iPad были созданы очень умными людьми и были специально разработаны для того, чтобы она начала зависеть от имеющегося контента.

«Понимание того, что компании заинтересованы в как можно большем времяпровождении детей с приложениями или играми, является важной частью обучения медиаграмотности».

Очень важно, чтобы ваши дети понимали настоящий мотив игровых компаний и социальных сетей: пусть эти продукты приносят нам удовольствие и возможность связываться с кем-то, они также получают прибыль от нашего времяпровождения в них.

Может показаться, что это слишком трудно для понимания пятилетним ребенком, но мы чувствовали острую необходимость настроить ее именно таким образом, чтобы вооружить способностью принимать свое решение касательно использования гаджетов и приложений в них.

Детям нужна определенная автономия

Затем мы спросили дочь, сколько времени ей нужно для развлечений с планшетом. Мы пошли на риск, предоставив ей возможность самостоятельно принимать решение, но это того стоило.

По правде говоря, я ожидал, что она скажет: «Мне нужен весь день!» Но она так не сделала. Вместо этого, уже вооруженная определенной информацией и логикой важности ограничения экранного времени, чтобы уйти от зависимости, она робко попросила «мне нужно время для просмотра только двух передач». Я объяснил, что два эпизода детской программы на Netflix занимают около 45 минут.

«Ты уверена, что 45 минут — это подходящее для тебя количество времени в день?» — уточнил я у дочери. Я задал этот вопрос искренне, без упрека. Она еще раз подумала и подтвердила свое первоначальное мнение.

И по ее улыбке я могу сказать, что она чувствовала в тот момент: она подумала, что вышла победителем в диалоге и смогла буквально урвать выгодную сделку для себя. По правде говоря, меня полностью устраивали эти 45 минут, потому что на все остальные занятия времени хватало с головой.

«Умение быть стойким — важнейший навык XXI века, и многие родители не могут донести это до детей».

«А как ты планируешь следить за тем, чтобы смотреть передачи не дольше 45 минут в день?» — решил спросить я у дочери. Не желая проиграть переговоры, которые, по ее мнению, были выигрышные, она предложила использовать кухонный таймер, который она могла установить сама.

«Хорошо», — согласился я. «Но если мама и папа заметят, что ты не можешь сдержать обещание, то тебе придется вернуться к этому разговору», — добавил я, и она согласилась с этим.

Подведите ребенка к «предварительным обязательствам»

Сегодня, когда дочери исполнилось 10 лет, она все еще ограничивает саму себя от чрезмерного времяпровождения перед экраном. По мере того, как она росла, она сама внесла некоторые коррективы в свои правила. Например, она решила тратить не по 45 минут по вечерам каждый день, а немного больше времени для просмотра кино в выходные.

В этом моменте важно то, что это были ее собственные правила, которые она устанавливала без нашего участия. И дочь могла самостоятельно контролировать их соблюдение. Это был идеальный вариант для всех нас, потому что ее родители должны быть хорошими в ее глазах. А роль «плохого полицейского» брал на себя какой-нибудь гаджет, как таймер или виртуальный ассистент.

Сама того не осознавая, она заключила своего рода предварительное обязательство, которое заключается в том, что для выполнения нежелательного действия нужно приложить больше таких же нежелательных усилий.

«Не стоит недооценивать способность вашего ребенка довести дело до конца».

Такое предварительное обязательство может помочь в воспитании ребенка. Многие родители хотят знать, какое количество времени дети могут проводить перед экраном, но таких абсолютных цифр не существует. Слишком много факторов влияет на это, включая конкретные потребности ребенка, или то, что он собирается делать в Интернете.

Обсуждения и уважительные разногласия необходимы

Самое главное — вовлечь ребенка в разговор и помочь ему установить свои правила. Когда родители вводят ограничения без участия детей, они настраивают их на негативный лад, порождая обиды и желание обмануть систему.

Эти стратегии не являются гарантией семейной гармонии между родителями и детьми. На самом деле, жаркие дискуссии о роли, которую технологии играют в наших домах и в жизни, только начинают разрастаться. Далеко не все согласны с тем, что гаджеты вредят детям. Некоторые вовсе говорят о том, что подростку можно ездить на автомобиле самостоятельно. Но из всего этого нужно выудить главное — обсуждения, а иногда и уважительные разногласия необходимы. Это признак здоровой семьи.

«Только если дети могут самостоятельно следить за своим поведением, они начинают приобретать навыки, необходимые для того, чтобы не отвлекаться на лишнее, даже когда их родителей нет рядом».

Вывод из всего этого напрашивается только один — отвлечение вредно. Это такая же проблема, как и все другие. Будь то в большой корпорации или в небольшой семье, чувствуя себя в безопасности, когда мы открыто обсуждаем наши трудности, мы можем решить их вместе.

Одно можно сказать наверняка: технологии становятся все более распространенными и навязчивыми. Хотя нашим детям важно осознавать, что продукты созданы для того, чтобы привлекать внимание, нам также необходимо укреплять их веру в собственные силы, чтобы они могли справиться с этим.

Это их обязанность и их право — разумно использовать свое время.

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