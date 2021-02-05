В Японии счастливая и здоровая жизнь — это не цель, а привычка. На протяжении веков японцы разбавляли свою повседневную жизнь привычками, которые помогали им заботиться о себе.

Будь то приготовление еды, купание, прогулка, чаепитие или изготовление цветочных композиций — любое повседневное занятие можно превратить в форму медитации, которая наполнит вашу жизнь спокойствием и счастьем.

В чем секрет? Тут все просто — обращайте внимание на все, что вы делаете. Представляем вашему вниманию 8 японских ритуалов для счастливой жизни, которые помогут по-настоящему погрузиться в настоящий момент.

Японские ритуалы для счастливой жизни:

1. Икебана

Икебана — это японская традиция изготовления цветочных композиций. Икебана, восходящая корнями к древним буддийским церемониям подношения цветов, является искусством, насчитывающим сотни лет. Оно основано на идее о том, что процесс работы с природой для создания чего-то прекрасного может оказывать медитативный и терапевтический эффект.

Икебана заключается не в том, чтобы просто поставить несколько растений в вазу. Согласно этой традиции, нужно собрать композицию из цветов, стеблей, ветвей, листьев и мха, которые усилят красоту.

Композиции обычно создаются в тишине, что позволяет полностью сосредоточиться на гармонии природы.

2. Шинрин-йоку

Чтобы обрести покой и исцеление, японцы практикуют то, что они называют шинрин-йоку, или лесное купание. Это означает, что на несколько часов необходимо полностью погрузиться в лес и прочувствовать все, что вы видите, слышите, ощущаете. Процесс, во время которого вы находитесь в лесу и впитываете его атмосферу, помогает восстановить ваше тело и разум.

Преимущества этого популярного ритуала для психического и физического здоровья были доказаны наукой. Благодаря этой практике можно снизить уровень стресса, улучшить качество сна, повысить концентрацию и творческие способности, ускорить выздоровление, укрепить иммунную систему и в целом почувствовать себя более счастливыми.

3. Садо

Японская чайная церемония, известная как садо, — прекрасная практика, уходящая корнями в дзен-буддизм. На сегодняшний день чайные церемонии остаются важной частью японской культуры.

Это тщательно спланированное приготовление и распитие чашки матча — очень мелкого порошкового зеленого чая, который подается с традиционными японскими сладостями, прекрасно сочетающимися с горьковатым вкусом чая.

Чайный мастер и его гости на время отдаляются от мирской суеты, чтобы разделить момент красоты и безмятежности.

4. Сёдо

Сёдо, или «форма письма», — это классическая японская каллиграфия. Она представляет собой древний вид искусства, который по-прежнему широко практикуется в Японии, и считается важным способом поддерживать медитативное состояние сознания.

Тщательная подготовка краски и деликатные движения кисти требуют полной концентрации и спокойствия, что заставляет мастера сёдо полностью сосредоточиться на настоящем моменте.

5. Кинцуги

Кинцуги, что означает «золотая заплатка», — это японское искусство реставрации разбитых керамических изделий. С помощью золотой пудры и лака, разбитые чашки, кружки, миски и тарелки восстанавливаются и превращаются в произведения искусства.

Кинцуги основано на убеждении, что несовершенства и разломы являются частью жизни, и что сломанные вещи можно превратить в нечто уникально красивое, если к ним относиться с любовью, заботой и вниманием.

Реставрация сломанных вещей и признание их уникальности также рассматривается как способ залечить личные эмоциональные раны.

6. Сёдзин рёри

Сёдзин рёри, что можно перевести как «кухня, которая улучшает суждения», — это вегетарианская кулинарная традиция, с древних времен исповедуемая буддийскими монахами. Она заключается в простоте и гармонии. Повар сёдзин использует свежие сезонные ингредиенты и не оставляет отходов. Все части ингредиента, так или иначе, используются в блюде.

Для монахов сам процесс приготовления и употребления седзин рёри помогает развить осознанность. Что же касается обычных людей, простые рецепты сёдзин рёри и четкие процедуры позволяют использовать эту кулинарную традицию на своей домашней кухне.

7. Офуро

Многие японцы ежедневно принимают ванну дома или в общественной бане. И дело не только в том, чтобы просто полежать в воде: японская традиция принятия ванны была тщательно разработана, чтобы очистить, восстановить и расслабить тело и разум.

Окунитесь в успокаивающую горячую воду и просто наслаждайтесь ощущениями. Вода, пар, тепло и ароматы обеспечивают глубокое восстановление тела и разума.

8. Омакасэ

Не хочется ничего готовить? Нет проблем, ведь существует одна великолепная японская традиция питания вне дома. Омакасэ, что означает «полагаюсь на вас» — это гастрономическая традиция, в которой выбор блюд полностью зависит от шеф-повара, и гости заведения едят то, что им подают.

Такое часто практикуют в суши-барах — блюда омакасэ основаны на доверии, уважении и благодарности.

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