Парапсихолог Кшиштоф Яцковский: продолжение страшных прогнозов на 2021-й год

В ночь на 5-е февраля 2021-го года знаменитый польский парапсихолог и ясновидящий Кшиштоф Яцковский снова вышел в эфир YouTube с уточнениями своих прошлых прогнозов, которые, похоже, реализуются на глазах. Стенограмма рассказа от господинаgbkEmilgbk с некоторыми поправками и уточнениями.

…Проблемы с вакцинами, которые я предчувствовал ранее, подтверждаются. На данный момент, похоже, разваливается какой-то большой определенный план. Возможно, это связано с тем фактом, что люди начинают брать дело в свои руки.

Сейчас у меня такое чувство, что к тому времени, когда наступит весна и станет тепло, проблема с короной начнет повторяться. Инфекция придет извне и все начнет активироваться. Я вижу сцены, когда наступает весна, дети возвращаются в школы, а потом, где-то через 2-3 недели вдруг все останавливается и кошмар повторяется. И чума придет откуда-то из другой страны.

Это внезапное странное обострение пандемии приведет к поспешным действиям по вакцинации. Сейчас и работающим за зарплату людям и предпринимателям вся эта тема с чумой и вакцинами слегка надоела, особенно в свете того, что правительство не торопится с компенсациями. Однако, когда чума вернется – правительство вдруг кинется всем помогать. Но, по моим ощущениям эта помощь будет ловушкой, которая станет понятной только в будущем.

Так же у меня ощущение, что правительства Европы намеренно не дают этой ситуации с чумой и с экономикой как-то стабилизироваться. И когда вспыхнет вторая волна – а она возникнет за пределами Польши – власти ринутся вводить просто радикальные ограничения, в том числе общие правовые ограничения для ряда стран. При этом самой пандемии в Польше мы практически не увидим – ограничения будут идти волной впереди неё. Поэтому уже с начала февраля я рекомендую соблюдать осторожность всем, кто считает, что нас как бы «освобождают». Передышка будет очень короткой и потом опять все закрутят.

В Нидерландах уже действует комендантский час, правительство уже ушло в отставку, в марте должны быть выборы, но, боюсь, эта ситуация может повториться в других странах Европы. 2021-й год войдет в историю как год массового ухода в отставку правительств. Практически везде правительства распадутся, в Европе начнется хаос ибо даже противники власти, то есть оппозиция будут сбиты с толку и выборы не смогут состояться еще долго. И у меня такое ощущения, что все как бы спланировано заранее – правительства знают обо всем этом сценарии.



Вопрос: А как на счет Англии? Когда я начинаю думать об Англии, мне в голову немедленно лезет слово

«отречение», после чего в Англии начнутся ВЕЛИКИЕ беспорядки, на фоне которых померкнет даже хаос в Европе.



Вопрос: Следует ли нам вернуться из США? Это ваше личное решение, но пока я бы остался в штатах, если бы уже был там на момент, когда все завертится.



Вопрос от Бо-бо Хэлло: А где обещанная война? Как где? Войны нет (смеется) Спокойно, Бобо-Хэлло, всему свое время. В мире начал реализовываться некий глобальный великий план, в ходе которого не все с планом, похоже согласны и в ходе реализации которого возникли некоторые препятствия. Решить эти все проблемы способен только военный конфликт. И он будет. Лучше радуйтесь февралю и используйте с толком последние спокойные денечки. В конце марта все и завертится. В любом случае и что бы ни было – будет только хуже. Это неизбежно.

Вопрос: Что происходит в США? Почему столица окружена военными? А вы сами подумайте: если в мире идет или планируется конфликт, то где должны быть войска? Войска должны быть развернуты рядом с крупными городами. И неважно, какой для этого будет официальный предлог.

Вопрос: Затронет ли конфликт Польшу? Скорее всего нет. Я вижу, что мы будем стратегическим пунктом, возможно, для иностранного государства. И в ходе этого потеряем свой суверенитет. Но узнаем мы это далеко не сразу.

Вопрос: Кшиштоф, у вас просто депрессия, отсюда эти страшные прогнозы и черные мысли. Нет, у меня не депрессия. Просто я вам пересказываю окружающую реальность, в которой ничего положительного уже не будет. И первый мировой кризис случится в марте. Надеюсь, что я ошибаюсь.

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