Согласно теории фантомного времени мы живем в 1724-м году

В соответствии с гипотезой фантомного времени почти 300 лет истории человечества было выдумано и в настоящее время мы живем в 1724 году. Но откуда взялась эта странная теория и может ли она быть правдой?

Хотя 2020 год станет, возможно, худшим годом в истории, некоторые теоретики заговора будут оспаривать этот титул. Это связано с тем, что небольшое количество историков причудливо предположили, что Средневековья никогда не было, и что наши календари не синхронизированы с фактической шкалой времени.

По словам немецкого историка Герберта Иллига, сейчас 1724 год, и многое из того, что вы думали, что знаете об истории и о том, как работает время, совершенно неверно. Иллиг впервые предложил в 1980-х годах гипотезу фантомного времени, согласно которой календари были перепутаны и продвинулись примерно на 297 лет. Историк предположил, что годы между 614 и 911 годами нашей эры были просто добавлены, хотя точная причина этой монументальной церковной ошибки неясна.

По одной из версий, император Священной Римской империи Оттон III (с 980 по 1002 год нашей эры) хотел, чтобы его правление началось в 1000 году нашей эры, а не в 996 году нашей эры, как это было на самом деле. Тогда Император вместе с Папой Сильвестром II (946-1003 гг. н.э.) придумал передвижение календаря. Согласно другой версии теории, за путаницей стоял византийский император Константин V.

Иллиг также основывал свои утверждения и на несоответствии между юлианским календарем, введенным при Юлии Цезаре в 45 г. до н.э., григорианским календарем, введенным в 1582 г. н.э., и солнечным годом. Поскольку полет Земли вокруг Солнца длится 365 с четвертью дня – а потом еще немного – необходимо сделать определенные поправки.

Юлианский календарь вводит для этих поправок високосный год каждые четыре года, в результате чего средний год составляет 365,25 дней. Но настоящий солнечный год длится 365,24219 дней, то есть по юлианскому календарю каждые 128 лет время увеличивается на день. Это создало 13-дневное несоответствие уже к тому времени, когда почти более 1600 лет спустя был введен григорианский календарь, который не был полностью рассмотрен Папой Григорием XIII и его математиками.

Было так же множество других ошибок при пересчете, но означает ли это, что история замалчивает около 300 лет истории человечества? Скорее всего, нет. Если бы это было так, это означало бы, что такие фигуры, как Карл Великий, король франков, на самом деле никогда не существовали или жили в разные моменты времени, а Иллиг пытается раскрыть один из крупнейших заговоров в мире.

Астрономические наблюдения показывают, что многие события, такие как прохождение кометы Галлея в 240 г. до н.э., что было зафиксировано в китайских текстах, действительно произошли, хотя гипотеза фантомного времени утверждает, что эти «фантомные годы» не реальны. Датировка археологических артефактов и памятников также опровергает теорию.

И хотя большинство историков категорически отвергли эту теорию, некоторые в 1990-е годы ее поддержали. Так, доктор Ханс-Ульрих Ниемиц написал статью по теории в 1995 году, в которой он расширил идеи Иллига.

В статье под названием «Действительно ли раннее средневековье существовало?» он пишет, что раннего средневековья категорически не существовало и то, что все соглашаются с тем, что оно как бы было вызывает удивление, если не сказать больше.

Комментарий : Все наши читатели – люди продвинутые и грамотные, поэтому никому рассказывать не нужно, что тема “тёмных веков”, которых никогда не было, восходит, как минимум, к господину Н.А. Морозову, а не к господину Иллигу. Морозов и его единомышленники начали задавать вопросы еще в XIX веке, показывая пальцем на отредактированные Гольштейн-Готторп-Романовыми летописи, куда были вписаны деяния их вымышленных как бы первопредков. Морозова за это отправили на каторгу и эстафету уже после развала Совка подхватили Носовский и Фоменко.

Однако, немец украл у них теорию вряд ли, поскольку в самой Германии в XIX веке было целое движение историков и философов, которое впоследствии как бы и породило Аненербе. И там тема лживой хронологии тоже активно разбиралась. Поэтому и скорее всего теория господина Иллига растет оттуда.

И теория неправильная по сути, поскольку сегодня исследователи копают гораздо глубже. Так, очень похоже на то, что не было ни раннего средневековья, ни даже позднего, а был какой-то катаклизм, после которого начался стимпанк XVII века. То есть опулоумевшие потомки выживших бродили среди развалин и придумывали применение разным чудесным вещам, оставшимся от прошлой цивилизации. Однако, главное не это.

Главное, что во-первых, движение по пересмотру хронологии всемирное и к нему активно присоединяются адепты с профильным образованием, прекрасно понимая, что это будет стоить им карьеры. Во-вторых, по какой-то непонятной причине с конспирологических форумов, которые читает маленькая горстка людей с мозгами, тема пересмотра истории постепенно переходит в таблоиды, которые читают миллионы. И это уже интересно и похоже на то, что скоро пересмотр хронологии может стать и темой совершенно официальной. И тогда выяснится, что сейчас не 1724-й, а какой нибудь 724-й от Потопа и 5724-й от сотворения мира, так что следим за развитием событий.

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