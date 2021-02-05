На старте SpaceX присутствовали инопланетяне?

2 февраля 2021-го года на полигоне Бока-Чика, Южный Техас, компания SpaceX провела очередной тест Starship SN9, который разбился, как и предыдущий. Тему, казалось бы, проехали и забыли, но история вдруг стала обрастать удивительными подробностями:
Автор ролика – некто господин по имени Jeff Hoffmann, канал которого посвящен авиации. То есть ни к НЛО, ни, тем более, к фейкам на тему НЛО он не имеет никакого отношения и заподозрить его в манипуляции с видео сложно.
В комментариях к ролику Джефф пишет: Странный объект в правом верхнем углу неба на стартовой площадке SpaceX в Чика-Боча, штат Техас, около 16:20 2-1-21. Прямоугольный объект, похожий на облако с линией посередине, оставался неподвижным еще 15 минут или около того, пока облака пролетали мимо.
Откуда шла трансляция этого видео непонятно. Официальную трансляцию все смотрели, но в момент пуска на SpaceX были направлены десятки камер и какая из них поймала это “облако” сказать невозможно. По первому впечатлению все похоже на фокусы “марсиан”, который сопровождают SpaceX чуть ли не с первого запуска. Хотя, конечно, светятся они и в других местах.
Мексика, 1 февраля:
Великий Устюг (Вологодская область), 21 января:
Как в комментариях пишет автор – напротив этой вебки какая-то настоящая уфологическая зона:
А это снято в Бразилии, 2 февраля – маленькое облако, но электричество в нём собралось со всего неба:
Вообщем, доказывать и показывать, что “марсиане” существуют мы не будем – и так очевидно, что их вокруг полно. Они же, очевидно, и контролируют мировую, так сказать, “цивилизацию”. Непонятно другое: что за квадратный пепелац, похожий на ковер-самолет наблюдал за полетом Элона Маска? Не иначе старик Хоттабыч почтил запуск своим присутствием. Пойдет ли он теперь на стадион посмотреть футбол или в других местах будет показывать другие чудеса – тут мы не знаем, но следим за развитием событий.