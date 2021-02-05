На старте SpaceX присутствовали инопланетяне?

2 февраля 2021-го года на полигоне Бока-Чика, Южный Техас, компания SpaceX провела очередной тест Starship SN9, который разбился, как и предыдущий. Тему, казалось бы, проехали и забыли, но история вдруг стала обрастать удивительными подробностями:

Автор ролика – некто господин по имени Jeff Hoffmann, канал которого посвящен авиации. То есть ни к НЛО, ни, тем более, к фейкам на тему НЛО он не имеет никакого отношения и заподозрить его в манипуляции с видео сложно.