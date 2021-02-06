Почему исчезли 6 самых высокоразвитых древних цивилизаций

История Древнего мира изобилует свидетельствами существования древних высокоразвитых цивилизаций. Археологам удалось обнаружить множество уникальных артефактов, которые позволили им открыть большинство тайн древних народов и культур, которые жили на Земле многие тысячелетия тому назад. К сожалению, беспощадное время равнодушно стирает ответы на некоторые вопросы учёных. Но настойчивым исследователям часто удаётся отыскать ответы там, где они совсем не ожидали их найти…

Фото из открытых источников

Города майя были великолепными образцами архитектурного совершенства. Вероятно, самая развитая доколумбовая цивилизация Нового Света – это майя. Они построили в непроходимых джунглях южной Мексики и Центральной Америки большие каменные города с замысловатыми площадями, прекрасными дворцами, грандиозными храмами-пирамидами и даже площадками для игры в мяч. Эта высокоразвитая цивилизация известна своим древним иероглифическим письмом, а также навыками составления календарей, глубокими знаниями математики, астрономии и архитектуры. Майя достигли пика своего влияния в так называемый классический период, примерно с 250 по 900 год нашей эры. Одна из величайших загадок в истории — это почему же в период такого расцвета, население внезапно свергло своих правителей, покинуло города и в итоге прекратило своё существование.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Письменность древних майя. Были выдвинуты десятки теорий, объясняющих то, что произошло. Некоторые историки, например, указывают на сильную засуху, усугубленную обезлесением и эрозией почвы, как на толчок к коллапсу общества. Другие эксперты возлагают вину на эпидемию болезней, которые привезли с собой завоеватели, а у местных не было иммунитета. Всё это наложилось на восстание крестьян против коррумпированного правящего класса, постоянные войны между различными городами-государствами, разбивка торговых путей, изменение их комбинации. Майя рассеялись, но не исчезли. Миллионы их потомков, говорящих на языке майя, продолжают населять регион по сей день.

2. Инд

Фото из открытых источников

Древний город Мохенджо-Даро. Инд начали строить поселения в современной Индии и Пакистане ещё 8000 лет назад, что сделало их одной из самых ранних цивилизаций. К третьему тысячелетию до нашей эры они занимали невероятно огромные территории, намного превышающие площади их более знаменитых современников из Египта и Месопотамии.

Население Инда на тот момент составляло весьма впечатляющую цифру в десять процентов от населения всего земного шара. Этот народ также разработал свой письменный шрифт, который ещё только предстоит расшифровать, а в их городах существовали чрезвычайно продвинутые санитарные системы, которым не было равных вплоть до римских времен.

Фото из открытых источников

Невероятные сооружения этой продвинутой древней цивилизации просто поражают воображение. Однако около 1900 года до нашей эры Инд, также известный как долина Инда или цивилизация Хараппа, стал неуклонно деградировать. Население покинуло города и якобы мигрировало на юго-восток.

Первоначально учёные полагали, что арийское вторжение с севера привело к краху Инда, но сейчас эта теория больше не в моде. Вместо этого недавние исследования показывают, что цикл муссонов практически прекратился на два столетия, что уничтожило сельское хозяйство этого древнего государства. Другие заурядные факторы, такие как землетрясения, вспышки малярии или холеры, также могли сыграть свою роль.

Фото из открытых источников

Цивилизация Хараппа постепенно деградировала.

3. Анасази

Фото из открытых источников

Это впечатляющее сооружение в современном национальном парке Меса-Верде, построено предками пуэблоанцев. В засушливом районе Четырёх углов, на территории нынешних Соединенных Штатов в XII и XIII веках, анасази построили впечатляющие каменные жилища на склонах скал. В некоторых из них количество комнат достигало сотни. Кроме этого, ни одно другое здание в США не было выше, пока не были построены первые небоскрёбы в 1880-х годах. Однако жилища в скалах оставались занятыми недолго, а конец цивилизации, видимо, был не из приятных.

Исследователи обнаружили в заброшенных городах признаки массовых убийств и каннибализма. Кроме этого там происходила массовая вырубка лесов, были огромные проблемы с управлением водными ресурсами из-за разрушительной долговременной засухи. Всё это, по мнению многих учёных, спровоцировало и ускорило нравственное падение общества и жестокое насилие. Религиозные и политические потрясения, подобные тому, с чем столкнулась Европа после протестантской Реформации, возможно, усугубили хаос. В конечном итоге всё это вынудило анасази покинуть свою родину к 1300 году нашей эры и бежать на юг. Их современные потомки включают народы хопи и зуни, некоторые из которых считают термин анасази не совсем корректным, предпочитая вместо этого говорить «предки (или древние) пуэблоанцы».

Фото из открытых источников

Развитое общество деградировало и конец был не из приятных.

4. Кахокия

Фото из открытых источников

Когда-то процветающая Кахокия. Благодаря распространению выращивания кукурузы из Мексики около 1200 лет назад в плодородных речных долинах на юго-востоке и Среднем Западе Америки начали появляться поселения коренных народов. Безусловно, самым крупным из них была Кахокия, расположенная в нескольких километрах от современного Сент-Луиса, штат Миссури. На пике развития этого общества, там проживало до 20 000 жителей (примерно столько же, сколько в Лондоне в то время). Это был первый город в США, окружённый высоким деревянным частоколом. Он имел множество площадей и по крайней мере сто двадцать земляных холмов. Самый большой из них, известный как Монахи, имел высоту более тридцати метров и был построен из четырнадцати миллионов корзин с землёй.

В поселении было кольцо из красных кедровых столбов, получившее название «Вудхендж». Оно, вероятно, служило своего рода солнечным календарем. Город являлся естественным торговым центром, благодаря своему расположению недалеко от слияния рек Миссисипи, Иллинойс и Миссури. По всей видимости, он процветал в 10 и 11 веках. Но примерно в 1200 году нашей эры он начал сокращаться. Это случилось в те времена, когда в регионе произошло разрушительное наводнение. Ко времени при бытия Колумба город давно опустел. Помимо наводнения, исследователи указали на чрезмерную эксплуатацию природных ресурсов, политические и социальные волнения, болезни и так называемый Малый ледниковый период в качестве возможных причин падения Кахокии.

Фото из открытых источников

Древние коренные американцы построили шумные и процветающие города.

5. Остров Пасхи

Фото из открытых источников

Статуи моаи на острове Пасхи. Отправившись на каноэ где-то между 300 и 1200 годами нашей эры, полинезийцы каким-то образом нашли и заселили остров Пасхи. Этот остров — одно из самых отдалённых мест в мире, расположен он примерно в четырёх тысячах километров к западу от Чили. Что ещё более примечательно, несмотря на отсутствие колеса у этих народов или вьючных животных, не говоря уже о подъёмных кранах, им удалось воздвигнуть сотни гигантских каменных статуй, называемых моаи. Самая большая из них была десять метров в высоту и весила целых восемьдесят две тонны. Есть также и более внушительный моаи по прозвищу «Эль Гиганте», высотой почти двадцать два метра, а весом более ста сорока пяти тонн! Видимо, эта статуя оказалась слишком внушительной даже для своих создателей, ибо ей было не суждено выбраться из каменоломни. Однако к 19 веку все статуи были разрушены, население рассеялось, а вожди и священники острова были свергнуты.

Анализируя фрагменты древесного угля и пыльцу в осадочных кернах, учёные с тех пор обнаружили, что жители острова Пасхи срубили почти всё до последнего дерева. Кроме этого, невероятно расплодившиеся крысы поедали семена деревьев до того, как они смогли бы снова прорасти. Эта экологическая катастрофа лишила население возможности изготавливать канатные или морские каноэ. Они стали сжигать траву для топлива, после наступил период массового голода, спровоцировавший гражданскую войну. Прибытие европейцев только усугубило ситуацию. Первые прибывшие на остров Пасхи, начиная с 1722 года, сразу же застрелили нескольких островитян. К 1870-м годам было несколько волн оспы, а также превращение аборигенов острова в рабов, привели к сокращению числа местных жителей примерно до сотни человек.

6. Гренландские викинги

Фото из открытых источников

Гренландия — суровый, но бесконечно красивый край. Согласно древним исландским сагам, Эрик Рыжий возглавил флот из двадцати пяти кораблей. Они направились в путь, чтобы колонизировать Гренландию примерно в 985 году нашей эры. Случилось это вскоре после того, как Эрик был изгнан из Исландии за непредумышленное убийство. Основали смельчаки две колонии — более крупное Восточное поселение и меньшее Западное поселение. Эти викинги пасли коз, овец и крупный рогатый скот, строили каменные церкви, которые всё ещё можно увидеть сегодня, охотились на карибу и тюленей. Процветая или, по крайней мере, выживая в течение сотен лет, их население выросло примерно до пяти тысяч человек. Тем не менее, когда в 1721 году туда прибыла миссионерская экспедиция с целью обратить викингов в протестантизм, они не нашли там ничего, кроме руин.

Фото из открытых источников

Статуя Лейфа Эрикссона в поселении Кассиарсук, доме Эрика Рыжего, в Гренландии.

С тех пор археологи выяснили, что Западное поселение было заброшено примерно в 1400 году нашей эры, а Восточное — несколько десятилетий спустя. Наступление Малого ледникового периода в XIV веке почти наверняка способствовало этому, поскольку оно заблокировало местным путь в Гренландию. Морские льды способствовали сокращению вегетационных периодов на и так уже весьма маргинальных землях. Что ещё хуже, рухнул рынок основной экспортной продукции викингов-гренландцев: моржовой кости. Однако никто доподлинно не знает, что именно послужило последним смертельным ударом.

Фото из открытых источников

Возможно, викинги просто покинули эти места. Некоторые эксперты считают, что викинги просто собрали вещи и вернулись в Исландию или Скандинавию. Другие думают, что поселенцы умерли от голода, Чёрной чумы или были истреблены инуитами, которые прибыли в Гренландию из Канады около 1200 года. Викинги были далеко не единственными в своём поражении. По крайней мере три других общества также погибли в Гренландии, включая Дорсет, который в течение короткого времени сосуществовал на острове как с викингами, так и с инуитами.

Фото из открытых источников

Реконструкция древнего поселения викингов.

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