ЦРУ рассекретило материалы о паранормальных способностях советских ученых

ЦРУ рассекретило материалы об экспериментах, которые проводились советскими учеными в Новосибирске в 80-х годах прошлого века. Утверждается, что советские специалисты продвинулись в экстрасенсорном восприятии и даже могли передавать на расстоянии мысли и чувствовать предметы.
Документ, в котором утверждается о подобных способностях советских ученых, был рассекречен в ноябре прошлого года. Его приводит британское издание Daily Mail.
Сам документ представляет собой докладную записку, в которой перечисляются достижения советских ученых в области экстрасенсорики. Так, утверждается, что новаторскую методику «чтения мыслей» разработал Константин Бутейко, а развивал основы его учения Влаиль Казначеев.
Сами эксперименты, по данным ЦРУ, проходили в Советском институте клинической и экспериментальной медицины, который находится в Новосибирске.
При этом отмечается, что Бутейко вовсе не стремился к чтению чужих мыслей. Он известен исследованиями глубокого дыхания и попытками найти нетрадиционные методы лечения астмы. Ученый пытался достичь передачи биологической энергии для лечения пациентов от астмы, а также от аллергий и болезней сердца.
Опыты проводились следующим образом: добровольцев сажали в центре комнаты между двумя вогнутыми зеркалами. В это время ученые пытались «передать биоэнергию пациенту», предполагалось, что зеркала усилят воздействие.
Казначеев же занимался исследованием физической передачи геометрических фигур.
Примечательно, что в ЦРУ верили, что советским ученым сопутствовал успех, и они действительно научились передавать пациентам энергию и читать их мысли.
Ранее сообщалось, что в США в возрасте 92 лет скончалась знаменитая исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов «Заклятие».