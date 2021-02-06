ЦРУ рассекретило материалы о паранормальных способностях советских ученых

ЦРУ рассекретило материалы об экспериментах, которые проводились советскими учеными в Новосибирске в 80-х годах прошлого века. Утверждается, что советские специалисты продвинулись в экстрасенсорном восприятии и даже могли передавать на расстоянии мысли и чувствовать предметы.

Документ, в котором утверждается о подобных способностях советских ученых, был рассекречен в ноябре прошлого года. Его приводит британское издание Daily Mail.

Сам документ представляет собой докладную записку, в которой перечисляются достижения советских ученых в области экстрасенсорики. Так, утверждается, что новаторскую методику «чтения мыслей» разработал Константин Бутейко, а развивал основы его учения Влаиль Казначеев.