В каждом дне есть 1 ВОЛШЕБНАЯ минута. Вот как ее вычислить

Структура пространственно-временного континиума Земли (ПВКЗ) устроена таким образом, что энергия и информация передаются последовательно из суток в сутки. Эта передача происходит как по цепочке, но в строго установленные промежутки. Один раз в сутки, в течение одной минуты, сопротивление ПВКЗ падает практически до нуля. Эта минута названа «золотой минутой суток».
Посвященные Атлантиды и Жрецы Древнего Египта активно ипользовали это знание для делания того, что сейчас еще называют чудесами. Действительно в эти минуты можно достигать максимально креативного эффекта при минимуме энергетических затрат. Это как бы дверь в вышестоящие измерения.
Теперь Вы видите к чему приводят необдуманные слова, сказанные во время, когда исполняются желания. Чтобы подобного не случилось, давайте отметим в календаре те самые золотые минутки и будем пользоваться ими только во благо, загадывая свои самые заветные мечты.
Итак, сначала запишем дату — число и месяц.
Например, 15 сентября — 15.09.
Так вот волшебная минута исполнения желания наступит 15 сентября в 15 часов 9 минут, в течении шестидесяти секунд вы можете загадать одно желание.
Например — «Хочу с нового года получать 30 тысяч рублей ежемесячно!»
Говорить хочу, чтобы мне повысили зарплату не следует, слишком это неопределенно.
Просите конкретно и четко — что вы хотите получить и когда.
Вы уже конечно поняли, что число дня соответствует часам, а номер месяца — минуте в течении которой нам улыбается счастье.
Но что же делать, например — 29 сентября или 31 января?
Да, действительно, у нас в сутках всего 24 часа.
Поэтому с 25 по 31 число мы меняем правило подсчета — номер месяца показывает нам часы, а номер дня становится показателем минуты.
Например 29 сентября (29.09) время загадывания желаний наступит в 9 часов 29 минут.
Соответственно — 31 января (31.01) нам придется проснуться в половине второго ночи, потому что счастливая минутка начнется ночью в 01 час 31 минуту.
Проверьте — и поверите!