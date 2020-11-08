В каждом дне есть 1 ВОЛШЕБНАЯ минута. Вот как ее вычислить

Структура пространственно-временного континиума Земли (ПВКЗ) устроена таким образом, что энергия и информация передаются последовательно из суток в сутки. Эта передача происходит как по цепочке, но в строго установленные промежутки. Один раз в сутки, в течение одной минуты, сопротивление ПВКЗ падает практически до нуля. Эта минута названа «золотой минутой суток».

Посвященные Атлантиды и Жрецы Древнего Египта активно ипользовали это знание для делания того, что сейчас еще называют чудесами. Действительно в эти минуты можно достигать максимально креативного эффекта при минимуме энергетических затрат. Это как бы дверь в вышестоящие измерения.

Теперь Вы видите к чему приводят необдуманные слова, сказанные во время, когда исполняются желания. Чтобы подобного не случилось, давайте отметим в календаре те самые золотые минутки и будем пользоваться ими только во благо, загадывая свои самые заветные мечты.