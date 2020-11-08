Какое окно пугает вас больше всего? Этот тест покажет, что беспокоит вашу Душу

Образно говоря, мы все общаемся с внешним миром через окно своей души. Однако, если мы посмотрим в свое маленькое окошко, мы сможем открыть о себе удивительные секреты. В некоторых из которых, мы даже не смеем себе признаться!

Выберите окно, которое вас больше всего пугает, и оно откроет вам, что не дает вам покоя в душе!

Вы часто испытываете разочарование. Вы открытый и дружелюбный человек, поэтому часто доверяете людям, которым не должны доверять. Даже в близких людях вам иногда приходится разочаровываться.

Вы чувствуете, что во многих случаях было бы лучше жить на необитаемом острове, где вам не пришлось бы сталкиваться с большим количеством злых, подлых, обманчивых людей.

К сожалению, вы не можете знать, кому можете доверять, поэтому разочарование неизбежно. Но не волнуйтесь, просто каждый раз думайте о том, насколько вы с ними разные!

Окно No2

Вашу душу терзает чувство истощения. Благодаря вашему невероятно доброму сердцу вы всегда готовы помогать другим. Без выбора и размышлений. Если кто-то из вашего окружения попадает в беду, вы первым приходите на помощь.

Всегда находится кто-то, у кого есть проблемы, но это не значит, что вы должны решать все за них. К тому же, когда вам нужна помощь, очень немногие и очень неохотно отвечают взаимностью на то, что вы для них делаете. Как говорится, «чужой крест не тянет».

Мы знаем, что вам трудно отказать другим и это полностью против вашей природы, но научитесь наконец говорить «НЕТ»!

Окно No3

Вашу душу терзает утрата. Вы снова и снова возвращаетесь в прошлое, переживая те моменты, когда у вас все еще было то, чего вам сейчас так не хватает. Ваша жизнь омрачена тем фактом, что вы не можете отпустить это.

Каждый ушедший человек — это тяжелая потеря в жизни, но это особенно сильно влияет на вас. Боль, которая хрипит изнутри, оставляет след в вашей повседневной жизни, и вы все меньше замечаете красоту жизни.

Откройте окно своей души и впустите немного солнечного света, вы увидите, что ваши воспоминания также засияют новыми красками. Пусть улыбнется не только ваше лицо, но и душа!

Окно No4

В душе вас мучает тревога, хотя со стороны у вас все хорошо. То, что у вас глубоко внутри, трудно совместить с вашей доброй и веселой натурой.

Обида, которую вы испытали, гораздо сильнее, чем вы показываете внешне. Она приходит в голову снова и снова, она влияет на вашу повседневную жизнь, даже если вы пытаетесь сохранить ее в секрете.

Страх того, что это снова произойдет, постоянно находится внутри вас, поэтому вы не можете жить полноценной жизнью. Раны в вашей душе плохо заживают, и после них остаются шрамы, постарайтесь изменить свою жизнь, потому что так боль перенести легче.

Окно No5

Вас терзает неуверенность в себе. «Я недостаточно хорош, недостаточно красив, недостаточно умен…» — вы повторяете эту мантру каждый день, и это влияет на вашу жизнь.

И это будет действительно так, поскольку, если вы не уверены в себе, вы, вероятно, не добьетесь успеха. Вы чувствуете себя хуже других, хотя это не отражается на вашем поведении, поскольку вы его ловко маскируете.

Посмотрите на себя в зеркало и обратите внимание на свои хорошие качества, свои успехи, и тогда вы внезапно поймете, что вы необыкновенный человек, который ограничен лишь недостатком самооценки, которая мешает вам осуществить свои мечты.

Окно No6

Ваша душа охвачена летаргией. Вы навязываете себе слишком много, почти невозможных вещей. Вы не можете остановиться, вы всегда хотите угодить всем…. Вы не можете сказать «нет».

Вы продолжаете крутиться и действовать, совершенно не заботясь о человеке, который этого больше всего заслуживает: о себе. Жизнь ускользает от вас, пока вы только видите, что еще можно сделать для других, кому вы можете помочь, и что можете изменить.

Найдите время, чтобы перезарядиться, притормозите и осмотритесь!

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