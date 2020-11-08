Тренируйте мышцы любви! Ошо о том, как важно излучать свет и тепло

«Начните все больше и больше осознавать любовь. Ваше сердце крепко спит, его нужно разбудить. И когда оно проснется, вы будете потрясающе счастливыми. Счастье — это работа любви; ничто другое не делает вас счастливыми, кроме любви.

Сердце почти каждого крепко спит. Нас никогда не обучали любви. На обучили ненависти, потому что нас обусловили бороться, сражаться. Вас приучили к тому, что весь мир — это ваш враг, и каждый готов вцепиться вам в глотку. Иногда в прямом смысле, иногда косвенно, но в этом все обуславливание — вы находитесь в очень враждебном мире, и вы должны бороться, если хотите выжить, и сражаться любыми средствами, честными и нечестными. Если не будете сражаться, вы проиграете; лучший способ защиты — это нападение. Вот в чем заключалось обуславливание ума. Поэтому, естественным образом, любовь выпала из существования.

Сердце продолжает биться, как физический механизм, но оно уже не является духовным двигателем, что является его предназначением. Оно не только физический механизм, но также и духовный двигатель. Поэтому когда вы начинаете пульсировать в любви, только тогда вы по-настоящему живые, полностью живые.