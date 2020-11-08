Тренируйте мышцы любви! Ошо о том, как важно излучать свет и тепло

«Начните все больше и больше осознавать любовь. Ваше сердце крепко спит, его нужно разбудить. И когда оно проснется, вы будете потрясающе счастливыми. Счастье — это работа любви; ничто другое не делает вас счастливыми, кроме любви.
Сердце почти каждого крепко спит. Нас никогда не обучали любви. На обучили ненависти, потому что нас обусловили бороться, сражаться. Вас приучили к тому, что весь мир — это ваш враг, и каждый готов вцепиться вам в глотку. Иногда в прямом смысле, иногда косвенно, но в этом все обуславливание — вы находитесь в очень враждебном мире, и вы должны бороться, если хотите выжить, и сражаться любыми средствами, честными и нечестными. Если не будете сражаться, вы проиграете; лучший способ защиты — это нападение. Вот в чем заключалось обуславливание ума. Поэтому, естественным образом, любовь выпала из существования.
Сердце продолжает биться, как физический механизм, но оно уже не является духовным двигателем, что является его предназначением. Оно не только физический механизм, но также и духовный двигатель. Поэтому когда вы начинаете пульсировать в любви, только тогда вы по-настоящему живые, полностью живые.
Поэтому начните больше осознавать это. Чем более осознанными вы становитесь, тем больше любви вы будете чувствовать.
Метод.
Когда вы держите своего друга за руку, будьте очень бдительными. Посмотрите, излучает ли ваша рука тепло или нет. Иначе вы можете держаться за руки, но не будет никакого общения, никакой передачи энергии. На самом деле, вы можете держаться за руки, а рука может быть холодной и замороженной. Нет вибрации, нет пульсации; энергия не течет к вашему другу. Это бесполезно. Это пустой жест, бесплодный жест.
Поэтому, когда вы держитесь за руки, наблюдайте, течет ли энергия глубоко внутри или нет, и помогите направить эту энергию. Привнесите туда энергию, двигайте ее туда. Вначале это будет всего лишь упражнением на воображение, но энергия следует воображению.
Воображение создает корни… оно ведет энергию. Поэтому когда вы держите руку, держите ее осознанно и представьте, что энергия движется туда, и рука становится теплее и приветливей. Вы увидите потрясающие изменения.
Когда вы смотрите на кого-то, смотрите глазами любви, потому что иначе физические глаза просто камни. Они очень холодные, в них нет никакого радушия.
Когда смотрите на людей, изливайте любовь через глаза. Когда вы идете, идите, излучая любовь вокруг.
Вначале это будет всего лишь воображение, но через месяц вы увидите, что это стало реальностью. И другие начнут чувствовать, что вы стали более теплым человеком… что когда кто-то находится рядом с вами, почувствует себя потрясающе хорошо, появляется хорошее самочувствие.
Итак, это должно быть вашим осознанным усилием — начать больше осознавать любовь и излучать больше любви.»
© Ошо