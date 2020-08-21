В Иране обнаружена система водоснабжения, которой 5000 лет

Во втором сезоне спасательных раскопок на античном историческом месте Фараш на водохранилище Сеймаре в Западном Иране было обнаружено водное сооружение возрастом 5000 лет. Трубопровод системы водоснабжения возрастом 5000 лет виден в траншее, вырытой археологической группой во время спасательных раскопок на пляже дамбы Сеймарех.
Команда планирует спасти древние артефакты и собрать информацию о древних местах, которые затоплены плотиной, которая вступила в строй в начале марта 2014 года.
Эта система, состоящая из небольшого бассейна и глиняного трубопровода , была обнаружена на восточном стороне строительства плотины на границе между провинциями Илам и Лорестан, сказал Ниакан.
Команда археологов сейчас усердно работает над раскопками оставшейся части трубопровода, которая может привести археологов к его источнику. Цель состоит в том, чтобы восстановить как можно больше, прежде чем все это уйдет под воду после завершения заполнения дамбы. Водопровод из линяных труб длиной около одного метра каждая, и, вероятно, они были сделаны в этом регионе , заявил Ниакан. Команда все еще работает на месте, чтобы откопать оставшуюся часть трубопровода, что может привести археологов к источнику трубопровода, добавила она.