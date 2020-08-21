В Иране обнаружена система водоснабжения, которой 5000 лет

Во втором сезоне спасательных раскопок на античном историческом месте Фараш на водохранилище Сеймаре в Западном Иране было обнаружено водное сооружение возрастом 5000 лет. Трубопровод системы водоснабжения возрастом 5000 лет виден в траншее, вырытой археологической группой во время спасательных раскопок на пляже дамбы Сеймарех.

Команда планирует спасти древние артефакты и собрать информацию о древних местах, которые затоплены плотиной, которая вступила в строй в начале марта 2014 года.

Эта система, состоящая из небольшого бассейна и глиняного трубопровода , была обнаружена на восточном стороне строительства плотины на границе между провинциями Илам и Лорестан, сказал Ниакан.