Что или кто был снят туристами на водопаде в Исландии?

12 августа 2020 года в Исландии, на водопаде Деттифосс было снято очень странное видео, в котором мировая сеть подозревает или десантирование на Исландию Хищника, или какой-то твари поменьше, но в аналогичном космическом прикиде:

Копия видео на YouTube c укрупнением по кадрам:

Первое, что приходит в голову после просмотра ролика – это какая-то шутка с переодетым в пришельца клоуном. Однако, клоуна там нет определенно.

Деттифосс – знаменитый на весь мир водопад на реке Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм в северо-восточной Исландии, на территории национального парка Йёкюльсаургльювюр. Считается самым мощным водопадом Европы. И все наши читатели этот водопад видели:

Таким образом все именно так и было: добрый большой инопланетянин из «Прометея» глотал красную таблетку именно в этом месте, где и снималась сцена для фильма. При дневном свете водопад выглядит приблизительно так:

Края утесов хорошо видны и понятно, что лезть туда – это чистое самоубийство. Возле водопада очень мощный восходящий поток воздуха и шутника сорвет с уступа в один момент, размазав его генокод по всей Исландии и даже выбросив на берег Норвегии.

Поэтому вторая наиболее часто высказываемая мысль предполагает какой-то полиэтилетновый пакет, который застрял в камнях и болтается на восходящем потоке воздуха. Но, автор ролика клянется, что это не кулек и кульков там нет в радиусе километров.

И мы ему верим, поскольку дело было в Исландии, где кульки на тротуары бросать не принято. Хотя, конечно, туда могли заехать туристы из Китая или даже приехать партия беженцев из Сирии/Палестины. В таком случае в Исландии могли появиться не просто летающие кульки, а летающие кульки, полные какого-нибудь дерьма, которое борцы с сионизмом приволокли с собой.

С другой стороны, если исключить в деле сирийский след, то водопад Деттифосс пользуется у местных жителей не очень хорошей славой и, согласно легендам, где-то в этом районе есть невидимая людям крепость эльфов.

Конкретно за эльфов мы не знаем, поскольку сами их никогда не видели, тем не менее, легенды на пустом месте не возникают. Вполне возможно, что в этом районе издавна обосновались какие-то мелкие твари и сейчас одна из них напялила скафандр, защищающий от COVID-19 и отправилась на прогулку.

В свете этой гипотезы нельзя исключить, что скоро эльфы-космонавты могут появиться и где-то еще, так что следим за развитием событий.

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