Вокруг Солнца летает 1 500 (полторы тысячи!) потенциальных Нибир

18 августа 2020 года один из астрономических журналов опубликовал статью, в которой утверждается: Нибиру скорее есть, чем нет, поскольку все звезды парные и если где-то наблюдается одиночное светило – мы просто не видим его пару. Тем не менее, официалы не останавливаются на достигнутом и чудеса продолжаются.

Оказывается, днем ранее, 17 августа 2020 года, еще один научный журнал опубликовал отчет о проведенном исследовании, в котором участвовало… 100 000 человек! Исследование посвящалось поиску так называемых “бурых карликов” в окрестностях Солнечной системы.

До недавнего времени “бурые карлики” (черные карлики, коричневые карлики) были звездами гипотетическими. Так, в начале 1960-х астрономами был задан вопрос: а что если у протозвезды не хватит массы для начала термоядерной реакции? В качестве ответа на этот вопрос и была предложена концепция “бурого карлика” – небольшой звезды, которая имеет массу до 100 масс Юпитера и потому практически не светится.