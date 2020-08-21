Вокруг Солнца летает 1 500 (полторы тысячи!) потенциальных Нибир

18 августа 2020 года один из астрономических журналов опубликовал статью, в которой утверждается: Нибиру скорее есть, чем нет, поскольку все звезды парные и если где-то наблюдается одиночное светило – мы просто не видим его пару. Тем не менее, официалы не останавливаются на достигнутом и чудеса продолжаются.
Оказывается, днем ранее, 17 августа 2020 года, еще один научный журнал опубликовал отчет о проведенном исследовании, в котором участвовало… 100 000 человек! Исследование посвящалось поиску так называемых “бурых карликов” в окрестностях Солнечной системы.
До недавнего времени “бурые карлики” (черные карлики, коричневые карлики) были звездами гипотетическими. Так, в начале 1960-х астрономами был задан вопрос: а что если у протозвезды не хватит массы для начала термоядерной реакции? В качестве ответа на этот вопрос и была предложена концепция “бурого карлика” – небольшой звезды, которая имеет массу до 100 масс Юпитера и потому практически не светится.
После нескольких десятилетий безуспешных поисков кандидатов на “бурого карлика” в 1995 году один из таких субзвездных объектов был найден, после чего их открыли еще штук сто.
В ситуации, приведенной на фото “бурый карлик” находится рядом со звездой-сестрой, поэтому его и сразу заметили. Но в большинстве случаев найти “бурый карлик” может только ИИ, который, используя специальный алгоритм перебирает пиксели с картинок, полученных орбитальными телескопами. И как только ИИ находит нечто, похожее на сигнатуру атмосферы “бурого карлика” – астрономы все проверяют и заявляют о научном открытии.
Единственная проблема – это не сильно мощный для нужной работы Искусственный Интеллект, который не успевает все обрабатывать. Поэтому астрономы пошли по другому пути: подключили к работе порядка 100 000 энтузиастов-любителей, которым разослали наборы данных со спутника NASA WISE, а также архивные наблюдения с телескопов Межамериканской обсерватории Серро Тололо и Национальной обсерватории Китт-Пик. Потом этих людей обучили нужному алгоритму и стали проверять получаемые результаты.
Результаты астрономов шокировали: оказывается, в ближайших окрестностях Солнца “бурых карликов” не менее 1 500 штук!
При таком распределении “бурых карликов” в Галактике, как предполагают астрономы, их тотальное большинство. Если у них такая огромная плотность в радиусе нескольких световых лет от Солнца, то, очевидно, “бурых карликов” по нескольку сотен или даже тысяч вертится вокруг каждой звезды. Это полностью меняет всю картину мироздания и бедным астрономам теперь в 33-й раз за XX-XXI вв. предстоит пересматривать свои незыблемые парадигмы и постулаты.
Нам, как и всем, эти постулаты и парадигмы до лампочки, поскольку верят в них только воцерковленные в секту Элона Маска и иже с ним, но главное не это. Главное, что просветленные астрОномы приготовили себе соломку на случай появления возле Солнца видимой новой звезды. Теперь они скажут: ну так мы же вас предупреждали, что “бурых карликов” вокруг болтается полторы тысячи штук, вот один из них и нашелся.
Идея соскока с темы светлых адептов, не побоимся этого слова – гениальная. Так, появление возле Солнца новой звезды – это настоящий культурный шок для мирно пасущихся на Земле овец. Но появление возле Солнца 1501-го “бурого карлика” – это как бы уже и не новость, всё в порядке вещей.
Прямо сейчас, конечно, об этом великом научном открытии еще далеко не все знают, статья даже пока не пошла в печать, но скоро новость раструбят все СМИ. И как только информация дойдет до многих – в этот момент, очевидно, Нибиру и станет видимой, так что следим за развитием событий.