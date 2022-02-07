В индийской пещере нашли рисунки первобытных людей

В центральной Индии находится известный каменный комплекс Бхимбетка, состоящий из сотен каменных укрытий и пещер, расположенных в предгорьях хребта Виндхья. Впервые он был признан археологическим памятником еще в 1957 году, однако у ученых до сих пор остаются вопросы о петроглифах и настенных росписях в этих скальных убежищах, некоторые из которых считаются самыми старыми из известных произведений искусства на Индийском субконтиненте.
В центральной Индии находится известный каменный комплекс Бхимбетка, состоящий из сотен каменных укрытий и пещер, расположенных в предгорьях хребта Виндхья. Впервые он был признан археологическим памятником еще в 1957 году, однако у ученых до сих пор остаются вопросы о петроглифах и настенных росписях в этих скальных убежищах, некоторые из которых считаются самыми старыми из известных произведений искусства на Индийском субконтиненте. Различные мнения ученых об этих изображениях публикует портал Haaretz.
Некоторые исследователи считают, что наскальным изображениям может быть до 30 000 лет. Но если сцены охоты из Бхимбетки могут насчитывать десятки тысяч лет, то в отношении изображений людей, едущих на слонах и других животных, похожих на лошадей, возникает множество вопросов.
Загвоздка в том, что лошадь была приручена около 5500 лет назад в центрально-евразийской степи народом, известным как ботай. Так что, либо доисторические жители Индии опередили ботай в деле приручения лошадей на тысячелетия, либо наскальные изображения намного моложе, чем склонны предполагать ученые.
Индийский специалист по наскальному искусству профессор Роберт Беднарик считает, что всему можно найти объяснение. «Петроглифы Бхимбетки очень старые, рисунки — нет», — считает профессор Беднарик.
Беднарик поясняет, что ни один из наскальных рисунков в убежищах Бхимбетки не имеет надежной научной датировки. Там есть петроглифы, которые могут предшествовать эволюции Homo sapiens, и есть изображения охоты, которые могут датироваться десятками тысяч лет. А вот рисунки людей, эксплуатирующих четвероногих, относительно современные.
Возраст петроглифов в Бхимбетке не столь ясен. Некоторые предполагают, что им может быть от 700 000 до 290 000 лет. Беднарик добавляет, что некоторые из очень ранних петроглифов в Бхимбетке находились под ашельскими культурными слоями, другими словами, они предшествовали артефактам ашельской культуры.
Нет однозначного ответа и на вопрос о датировке изображений верховой езды на лошадях и слонах. При этом профессор Манодж Кумар Сингх из Университета Дели отмечает, что рисунки лошадей и слонов из Бхимбхетки относятся к историческому периоду.
Профессор Салим Шейх, изучающий находки в Бхимбхетке, поддерживает эту версию. «Изображения лошадей, найденные в индийских наскальных рисунках, относятся к историческому и позднему историческим периодам, они появились здесь предположительно от 2500 до 500 лет назад», — говорит он. По его словам, было приложено очень мало усилий для научного датирования доисторического искусства Индии, и у специалистов нет научно обоснованных дат для этих изображений.
«По своему опыту я считаю, что почти все картины относятся к эпохе позднего голоцена, но могут быть и некоторые мезолитические, которые относятся к раннему голоцену. Картин эпохи плейстоцена, т.е. старше 12 000 лет, наверняка нет», — резюмирует Беднарик.