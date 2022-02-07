В индийской пещере нашли рисунки первобытных людей

В центральной Индии находится известный каменный комплекс Бхимбетка, состоящий из сотен каменных укрытий и пещер, расположенных в предгорьях хребта Виндхья. Впервые он был признан археологическим памятником еще в 1957 году, однако у ученых до сих пор остаются вопросы о петроглифах и настенных росписях в этих скальных убежищах, некоторые из которых считаются самыми старыми из известных произведений искусства на Индийском субконтиненте.



В центральной Индии находится известный каменный комплекс Бхимбетка, состоящий из сотен каменных укрытий и пещер, расположенных в предгорьях хребта Виндхья. Впервые он был признан археологическим памятником еще в 1957 году, однако у ученых до сих пор остаются вопросы о петроглифах и настенных росписях в этих скальных убежищах, некоторые из которых считаются самыми старыми из известных произведений искусства на Индийском субконтиненте. Различные мнения ученых об этих изображениях публикует портал Haaretz.

Некоторые исследователи считают, что наскальным изображениям может быть до 30 000 лет. Но если сцены охоты из Бхимбетки могут насчитывать десятки тысяч лет, то в отношении изображений людей, едущих на слонах и других животных, похожих на лошадей, возникает множество вопросов.

Загвоздка в том, что лошадь была приручена около 5500 лет назад в центрально-евразийской степи народом, известным как ботай. Так что, либо доисторические жители Индии опередили ботай в деле приручения лошадей на тысячелетия, либо наскальные изображения намного моложе, чем склонны предполагать ученые.