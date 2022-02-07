4 невероятных жизненных урока от 100-летней женщины

Что рассказала мне о жизни моя бабушка…

Было уже почти 5 часов вечера, но солнце в тот июльский вечер было беспощадным. Вентилятор гонял горячий воздух вокруг кровати моей бабушки, а она тихо лежала и почти не двигалась. Лишь изредка на ее лице мелькала улыбка, а губы периодически произносили несколько слов. Находиться рядом с ней было одновременно и спокойно, и странно. Спокойно потому, что она навевала мне воспоминания о безопасных времени и месте в моей жизни, а странно по той причине, что это заставляло меня задаваться вопросом, что сделало лежащее передо мной тело таким хрупким и уязвимым.

В этот день бабушка поделилась со мной ранее неизвестными деталями своей жизни, и это в корне изменило мое отношение к прошлому. Оглядываясь назад, я теперь замечаю много параллелей, соединяющих каждого из нас между собой. У всех людей одинаковые эмоции, мечты и желание обрести счастье в этом мире. Мы действительно больше похожи друг на друга, чем отличаемся друг от друга.

Итак, каким же 4 важным жизненным урокам я научилась у своей бабушки?

Я была последней, с кем она поговорила перед тем как уйти. Она сказала, что вела для меня дневник, и что в нем записана ее последняя воля. Я была поражена этим жестом и в тот самый момент даже не смогла как следует поблагодарить ее.

Чтение ее дневника побудило меня задуматься о ней, о ее мудрости и о том, как сильно она вдохновляла всех, кто ее знал.

Моя бабушка имела на меня огромное влияние. Она столькому научила меня о жизни, любви и всему остальному. Мне решила посвятить какое-то время размышлениям над ее жизнью, ее учениями и над тем, как они сделали меня той, кем я являюсь сегодня. И вот к каким выводам мне удалось прийти.

1. Управляйте своей жизнью на каждом шагу.

В те времена уверенных в себе и свободолюбивых женщин вроде моей бабушки никто не воспринимал всерьез. Несмотря на это, она была смелой и крутой женщиной, которая никогда не извинялась за уровень своего интеллекта и мнение. Она была верной себе.

Одна из самых важных вещей, которым я у нее научилась, заключается в том, что счастье и успех не определяются необходимостью делать то же самое, что и все вокруг, или принимать то, что другие называют вашим предназначением. Нет, вы должны заниматься тем, что вам нравится, раскрывая свои таланты и увлечения.

С чего можно начать? Что ж, самым правильным будет начать с самостоятельного принятия решений. Ваших решений. Определить для себя, как все должно быть в вашей жизни. Не соглашайтесь на меньшее. Найдите свою страсть и следуйте ей. Давайте будем честными, большинство людей сейчас слепо следуют выполнению чужих планов.

Поймите, что это ваша жизнь. И решитесь прожить ее по-своему.

2. Научитесь справляться с чувством дискомфорта.

Во времена ее молодости бабушка еще не знала, что такое спа. Она работала с самого утра и до позднего вечера, и при этом успевала еще и приготовить еду и позаботиться о своей семье. Она неустанно трудилась как домохозяйка и работница на ферме одновременно. При этом бабушка никогда не сопротивлялась, не жаловалась и не жалела себя из-за условий, в которых она жила. Ей нравилась старая пословица: «Если жизнь дает вам лимоны, просто делайте из них лимонад».

Трудности и испытания являются частью процесса становления лучшей версии себя. Их нужно преодолевать, а не убегать от них.

Способность принимать трудности и дискомфорт и при этом еще и расти это один из главных навыков, который вы только можете развить в себе развить. Моя бабушка часто говорила: «Лучшие вещи порой приходят к нам сложнее всего, по крайней мере, поначалу. Если вы будете постоянно убегать от трудностей и чувства дискомфорта, то пропустите все хорошее».

Помните: если вы хорошо справляетесь с непростыми ситуациями, то в итоге сможете добиться всего, что вам хочется.

3. Жизнь не такая, какой вы ее себе представляете, но она по-прежнему чертовски прекрасна.

На протяжении многих лет моя бабушка подолгу размышляла о том, что не так с ее жизнью, жизнью ее родных и общества в целом. Она переживала о том, что не сможет заработать достаточно денег, чтобы прокормить себя и свою семью. О том, что не сможет поддержать себя и своих детей в финансовом плане. А затем в один прекрасный день она решила остановиться и начать наслаждаться жизнью, как и должна была бы это делать. В конечном счете она осознала, что переживать нет смысла, поскольку переживания не дают человеку абсолютно никакого контроля над тем, что с ним происходит.

Благодаря ее мудрым советам, я поняла, что жизнь неизбежно разворачивается именно так, как должна это делать, даже если это приводит к стрессу. Очень легко привыкнуть проводить каждый свой день в сожалениях о том, что что-то пошло не по плану – так же просто, как и провести свой следующий год в ожидании завтрашнего дня, когда у нас появится больше контроля, времени и денег, чем сегодня.

Помните: то, что что-то пошло не по-вашему, еще не означает, что жизнь ужасна или что вы проиграли. Это означает только то, что у вас стало больше жизненного опыта.

Поэтому сделайте глубокий вдох, откройте свой разум и оглянитесь вокруг – если вещи идут не по плану, то, возможно, существует другой способ добиться желаемого, и все может обернуться даже лучше, чем вы думали.

4. Жизнь такая сложная и запутанная, какой вы делаете ее сами.

В обеденное время у меня есть традиция: я каждый день обедаю со своими коллегами, и это здорово отвлекает меня от стрессовых мыслей.

В такие моменты я сразу вспоминаю свою бабушку. У нее было много талантов и сильных сторон, но больше всего меня восхищало ее умение жить настоящим. Она никогда не переживала о прошлом, которого больше не существует, или о будущем, которое еще не случилось. Все свои дни она проводила в битвах настоящего дня. Как правило, она говорила мне, что переживания о будущем лишь сделают меня менее способной справиться с тем, что должно произойти.

Мы часто сами усложняем себе жизнь. Все начинается с появления порочного, негативного замкнутого круга: у нас портится настроение, и мы начинаем думать о том, как нам было плохо вчера и что завтра все должно наладиться. А затем – бум: мы открываем ящик Пандоры и выпускаем оттуда негативность.

Вместо того, чтобы загонять себя в такой порочный круг, постарайтесь сосредоточиться на том, что вы собираетесь делать со своими нынешними проблемами. Сосредоточьтесь на этом моменте, потому что у вас есть только здесь и сейчас, и этого вполне достаточно.

Взрослея, мы часто полагаемся на книги по самопомощи, портал TED Talks и блоги, где ищем для себя ценные жизненные советы.

Да, в мире есть удивительные личности с огромным жизненным опытом, и они готовы поделиться своей историей с вами. Но что если бы вы просто присмотрелись к своим родителям, дедушкам и бабушкам? Что если вы спросите об их самых больших сожалениях или об их самых важных жизненных уроках?