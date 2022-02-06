Притча: Кто заварил чай?

— Учитель! Я заварил чай.

— Кто заварил чай?

— А, ну да, чай заварился…

— Нет-нет, не уходи. Ты должен понять. Кто заварил чай? Чтобы это произошло, нужен был чай. Чай попал к тебе в чайник из пакета, который мы приобрели у торговца на рынке. Этот торговец купил его в оптовом складе, а туда он попал с плантации на юге Китая. Эту плантацию выращивает кто?

— Китайские крестьяне.

— Только ли? Они ухаживают за землей, подводят полив, но основную работу делает солнце и вода, углекислый газ, кислород и земля со своими минералами. Чтобы чай появился здесь, нужно огромное количество взаимозависимых причин.

— Да, но заварил-то чай я, а не солнце и не крестьянин.

— Не торопись. Если бы не крестьянин и солнце — разве ты смог это сделать?

— Нет, но это не значит, что они это сделали, а не я.

— Не значит. Но это значит, что заваривание чая также зависило от крестьянина, солнца, торговца и множества других причин.

— Пожалуй.

— Теперь вот что, ты ли заварил чай, или это сделал кипяток из чайника?

— Я поставил чайник на огонь, огонь нагрел воду, а я залил чай этой водой.

— Ты видишь, что без огня, воды и чайника, который любезно предоставил тебе свое тело для этого ритуала, ты бы ничего не заварил?

— Да.

— Ты уже видишь, сколько работы совершила вселенная, для того чтобы заварился чай? А ведь мы еще только начали… Хи-хе-хе… Где ты взял воду?