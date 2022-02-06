Притча: Кто заварил чай?

— Учитель! Я заварил чай.
— Кто заварил чай?
— А, ну да, чай заварился…
— Нет-нет, не уходи. Ты должен понять. Кто заварил чай? Чтобы это произошло, нужен был чай. Чай попал к тебе в чайник из пакета, который мы приобрели у торговца на рынке. Этот торговец купил его в оптовом складе, а туда он попал с плантации на юге Китая. Эту плантацию выращивает кто?
— Китайские крестьяне.
— Только ли? Они ухаживают за землей, подводят полив, но основную работу делает солнце и вода, углекислый газ, кислород и земля со своими минералами. Чтобы чай появился здесь, нужно огромное количество взаимозависимых причин.
— Да, но заварил-то чай я, а не солнце и не крестьянин.
— Не торопись. Если бы не крестьянин и солнце — разве ты смог это сделать?
— Нет, но это не значит, что они это сделали, а не я.
— Не значит. Но это значит, что заваривание чая также зависило от крестьянина, солнца, торговца и множества других причин.
— Пожалуй.
— Теперь вот что, ты ли заварил чай, или это сделал кипяток из чайника?
— Я поставил чайник на огонь, огонь нагрел воду, а я залил чай этой водой.
— Ты видишь, что без огня, воды и чайника, который любезно предоставил тебе свое тело для этого ритуала, ты бы ничего не заварил?
— Да.
— Ты уже видишь, сколько работы совершила вселенная, для того чтобы заварился чай? А ведь мы еще только начали… Хи-хе-хе… Где ты взял воду?
— В ручье.
— И?..
— Он участвует в заваривании чая?
— Хи-хе-хе… Хе…
— А в ручье вода из гор, а в горах из дождей, а в дождях из облаков, а в облаках из океана… Ого…
— Хе-хе… Продолжай, не останавливайся…
— Да, я понимаю, что вся вселенная участвует в заваривании чая, не только я. Я ведь очень мал, по сравнению со вселенной, поэтому можно сказать, что чай заварился, потому что моим действием можно фактически пренебречь…
— О, нет! Не надо пока пренебрегать твоим действием. Исследуй свое действие! Ты говоришь: «Я заварил чай». Но что ты сделал? Что сделал именно ты?
— Ну как что сделал? Взял чайник с плиты и залил воду в заварник.
— Это сделал ты? Давай рассмотрим это внимательно. Ты напрягал все свои мышцы в правильном порядке, чтобы налить кипяток точно в заварник, а не себе на голову?
— Я напрягал, конечно.
— Это забавно… Ха-ха! Как ты делал это?
— Не знаю — я научился этому в детстве.
— Отлично. Ты учился посылать импульсы по нейронам? Ты учился высвобождать энергию в клетках мышц, приказывая каждой митохондрии заниматься восстановлением АТФ при помощи расщепления и окисления глюкозы? Ты открывал и закрывал в каждой клетке ионные и метаботропные каналы, перекачивая калий и натрий в обе стороны, заставляя себя дышать, заставляя ритмично биться сердцу, заставляя эритроциты переносить кислород в эти мышцы?… Что там еще происходит в этом теле, ты все это делаешь? Ты регулируешь давление? Ты сам себе говоришь, что ты голоден или хочешь спать? Ты меняешь уровень сахара в крови? Как ты успеваешь?… Ах, я съел большой кусок торта — прикажу-ка свой поджелудочной железе выпустить побольше инсулина — так, да?
— Это все происходит автоматически…
— Все происходит. Все просто происходит. Чай заварился…
— Да, но ведь я отдал указание своему телу это сделать.
— Допустим. И как ты отдал указание?
— Я решил заварить чай и зава…
— Стоп… Ты себе нагнал эту мысль каким-то способом, что нужно заварить чай? Или ты ее обнаружил в себе?
— Ко мне пришла мысль, что ча…
— Стоп… К тебе она пришла?.. Хи-хи-хе…
— Пришла, но ведь ко мне? То есть она моя?
— Ах твоя? То есть ты хозяин мыслям, да?.. Ну тогда садись, и смотри на точку 48 минут, не моргая. Если ты хозяин своим мыслям, а они хозяева тела — просто сядь и смотри. В чем проблема?.. Ноги болят? Глаза слезятся? Ты же хозяин — прикажи чтоб не болели, чтоб не слезились… Хи-хи. Прикажи своему волосу выпасть из башки… Прикажи себе не думать. Прикажи себе увидеть Атман…
— Неужели даже чай я не могу заварить?
— Даже Брахма не может чай заварить. Если это ясно с чаем — посмотри на все остальные действия. Есть кто-то, кто все это делает?..
— Я понял… События происходят… Дела делаются…
— Хе-хе-хе. Теперь иди, медитируй, и не думай, что это ты медитируешь — кто медитирует?