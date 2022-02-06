Найдено еще одно доказательство того, что Земля – искусственный объект.

В конце января 2022-го года все мировые научно-популярные СМИ облетела новость из Австралии, светлейшие адепты которой нашли где-то в Галактике очень странный объект, который приблизительно три раза в час делает колоссальный выброс радиоизлучения:

Поскольку про эту непонятную штуку написали реально все, у кого под рукой была клавиатура, мы не стали отвлекать внимание читателей по пустякам, тем более, что природы объекта мы не знаем.

Однако, сегодня чуваки из ufosightingshotspot.blogspot.com нарыли очень, очень интересную статью, которая, возможно, проливает свет на это чудо из глубокого космоса. Всю статью мы переводить не будем, там 2/3 объема составляют разные арифметические и геометрические казусы, поэтому сразу перейдем к казусам астрономическим. Итак:

В одном дне 1440 минут (1+4+4+0=9)

В одном дне 86400 секунд (8+6+4+0+0=1800)=)(1+8+0+0=9)

В одной неделе 10080 минут (1+0+0+8+0=9)

В году 525600 минут (5+2+6+0+0=18)(1+8=9)

Диаметр Луны 2160 миль (2+1+6+0=9).

Диаметр Земли 7920 миль (7+9+2+0=18)(1+8=9)

Диаметр Солнца 864 000 миль (8+6+4=18)(1+8=9)

Скорость света составляет 186 624 мили в секунду (1+8+6+6+2+4=27)(2+7=9)

Таким образом любовь общепринятых единиц пространства-времени к девятке просто невероятна. Более того:

Таким образом девятка (108=1+0+8=9) фигурирует еще и в строении Солнечной системы, что теоретиков Плоской Земли напрягает невероятно ибо такого не может быть никогда потому, что такого просто не может быть!

Однако, как сообщили австралийцы, такое быть может, да еще и как ибо этот странный объект, который они открыли, работает как часы и выдает каждый импульс строго с периодом 18.18 минуты. То есть снова девятка. Как!?

Объяснений этому чуду природы мы видим два.

Первое объяснение – сигнал идет из странной области в Галактике, вокруг которой в 1990-х было много шума:

В статьях речь шла о непонятном световом пятне, которое впервые увидел с хорошим разрешением Hubble Space Telescope:

Не очень понятно, реальная это было фотография, или это был фейк, но наличие подобного объекта в космосе мы не исключаем.

Например, та же Нибиру может быть каким-то здоровенным космическим кораблем, который летит сейчас к Земле, чтобы пополнить запасы грешников. На борту Нибиры одни вольются в дружный экипаж гребцов и будут трудиться на галерах миллион триллионов лет, другие пополнят запасы собачьих консервов, а самых злостных нарушителей запихают в реактор, где они будут постепенно отдавать энергию, которой насосались с людей.

Второй возможный вариант – это Плоская Земля. Так, перед разработкой этого игрового мира пучеглазые менагеры сели за стол и придумали для будущих человеков единицу измерения, которую назвали МИЛЯ. И потом, чтобы не заморачиваться, они просто умножали эту милю где на 108, где 666, где на другие числа, которые человеки потом записали в волшебные числа и стали ломать безмозглую голову над их происхождением.

Поэтому и скорость света имеет в свое основе девятку, и все временные промежутки, поскольку минуты, секунды и дни недели придумали для человеков те же самые зеленые менагеры и джорданы бруно тут не при делах. Или у них под шкурой сидели рептилоиды и потому святая инквизиция сжигала таких еретиков на кострах, чтобы потек маскировочный пластик.

В общем, какая теория более правильная мы не знаем, но точно можем сказать, что дата Третьей мировой войны и славным момент, когда этому миру придет окончательный звездец тоже будут как-то связанны с девяткой. Тут никакой конспирология – чистая математика, так что следим за развитием событий.

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