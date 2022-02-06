В Нью-Йорке появился золотой куб. Это знак скорого краха всех мировых валют?

В течение одного и только одного дня золотой куб стоимостью 11,7 миллиона долларов находился в центре Центрального парка Нью-Йорка, охраняемый собственной службой безопасности.

Согласно Artnet, куб, названный Кубом Кастелло, был детищем немецкого художника Николаса Кастелло. Он был сделан из золота 999,9 пробы и весил 410 фунтов. Кастелло «известен в основном своими скульптурами и картинами, частично вдохновленными такими художниками, как Жан-Мишель Баския и Энди Уорхол», — пишет Artnet.

Куб размещался в Центральном парке только один день на этой неделе, в среду.

Кастелло сказал Artnet, что это «концептуальное произведение искусства во всех его аспектах» и что он стремился «создать что-то, что находится за пределами нашего мира — что неосязаемо».

И чем было бы искусство в наше время, если бы оно не было привязано к криптовалюте? Именно это и сделал Кастелло, запустив The Castello Coin вместе со своими физическими работами. Монета доступна для покупки по начальной цене 0,39 евро (0,44 доллара США), говорится в сообщении. Позже в феврале состоится аукцион NFT.

Венский галерист Лиза Кандлхофер сказала Artnet: «Куб можно рассматривать как своего рода коммюнике между формирующейся культурной экосистемой 21-го века, основанной на криптовалюте, и древним миром, где царило золото».

Произведение искусства было отлито на заказ в литейном цехе в Арау, Швейцария, и нуждалось в специальной печи из-за его размера и температуры, необходимой для его плавления.

Покинув Центральный парк, куб отправился на «частный ужин на Уолл-стрит», говорится в сообщении.

Комментарий : Искусство начала XX века было, как подозревают некоторые антропологи, своеобразным тестом на идиотизм человеков, как вида. Так, если человекам показать картину, где будет нарисован черный квадрат, голая ж-па сердечком или что-то в этом роде, а потом сказать, что “это очень круто и стоит миллион долларов” – потом, в зависимости от реакции масс можно определить усредненный IQ расы.

Как было установлено в ходе эксперимента, при взгляде на предъявленный арт человеки радостно закивали и начали хором повторять, что это реально шедевр уровня Микеланджело. Такая реакция предполагала, что люди – это какая-то исключительно тупая раса, или тупых в ней исключительно много и потом с человеками можно делать, что хочешь. Что, собственно, в очередной раз и было проделано в марте 2020- года.

Исходя из этого исторического опыта можно было бы думать, что эксперимент продолжается и золотой куб – тоже что-то в этом роде, однако, ряд обстоятельств позволяют считать, что эксперимент уже давно закончен и вопрос тут не искусстве.

И это не пиар новой криптовалюты, поскольку пиар получился какой-то жалкий. Логично было бы сделать пустотелый куб со стороной размером в несколько метров, поставить его на постамент, пригласить репортеров и подержать его так несколько недель, привлекая на зрелище идиотов со всего города. А тут какой-то мелкий кубик размером с золотой унитаз. Смысл?

Рекламного смыла не прослеживается никакого, хотя креатив получился крайне затратный. Поэтому, по общему мнению конспирологического сообщества, тут речь идет о каком-то знаке, знаке, естественно, для рынков. То есть либо золото скоро подорожает до небес, либо рухнет вся крипта, либо все будет в одном флаконе. Возможно, что дата начала представления как-то зашифрована в фамилии “художника”, или в длине сторон “скульптуры”, или еще как-то. Пока вычисления конспирологов только в стадии предварительной разработки, но мы следим за развитием событий.

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