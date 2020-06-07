В Индии обнаружена древняя технология империи Великих Моголов

В Индии археологи при проведении раскопок на севере страны в деревне Дханипур обнаружили каменную дробилку или мельницу, входившую в состав «сахарного завода» и построенную в эпоху правления Великих Моголов.

Об открытии рассказывает The Times of India. Находка относится к периоду позднего средневековья. Она была сделана на поле местного крестьянина.

По словам археологов, каменный объект можно назвать огромным, учитывая его предназначение. Как пояснил профессор исторического факультета университета AMU Манвендра Кумар Пундхир, артефакт оказался каменной сахарной мельницей или дробилкой для сахарного тростника.