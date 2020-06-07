Йеллоустоун снова начало трясти: за месяц больше 200 землетрясений

За последний месяц в Национальном парке Йеллоустоун, который находится в США, специалистами было зафиксировано 213 толчков разной силы. Службы мониторинга США достаточно сильно обеспокоились происходящим, ведь больше 200 землетрясений за месяц – это слишком много.
Все толчки имели относительно небольшую силу. Самое сильное землетрясение достигало отметки в 2,1 балла. Случился этот толчок 22 мая, всего несколько дней назад. Большинство специалистов заявили о том, что незначительная сила землетрясений может не иметь никакого отношения к тому, произойдет ли извержение вулкана. А вот количество толчков может напрямую указывать на то, что в скором времени произойдет самая настоящая катастрофа. Возможно, это первое предупреждение о том, что все таки Йеллоустоун собирается извергаться.
Профессор геологии Скотт Бернс говорит о том, что рой землетрясений в области вулкана указывает на то, что магма начинает постепенно подниматься вверх. Некоторые другие специалисты не согласны с таким мнением и не считают последний рой толчком признаком скорого извержения. К примеру, Джейми Фаррел уверен в том, что подобные частые толчки – это вполне нормально для Йеллоустоуна и подобная ситуация наблюдалась уже неоднократно. Нет никаких доказательств на данный момент, что 213 землетрясений имеют какое-то отношение к тому, что магма начала двигаться вверх.
Специалисты предоставили данные, по которым шанс извержения Йеллоустоуна составляет всего 1 к 730 тысячам. В последний раз вулкан извергался более 640 тысяч лет назад. Конечно, когда-то извержение снова случится, но это может произойти и через несколько тысячелетий. Но уже сейчас ученые начинают готовиться к ужасной катастрофе, которая может начаться в любой момент.
На территории Йеллоустоуна зафиксирован рой землетрясений
Вот уже на протяжении нескольких дней на территории Йеллоустоуна не утихают землетрясения, которые начались 29 мая. По словам некоторых экспертов, вполне возможно пробуждение вулкана, сообщает 31 мая портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
С учетом того, сколько напастей произошло в 2020 году, никто не удивится, если пробудится еще и супервулкан. Сила самого мощного толчка была оценена в три балла, однако сейсмографы настолько «плясали», что вполне могло быть и 4 балла.
Специалисты информируют, что землетрясения таят в себе опасность: они не являются поверхностными, их эпицентр находится на глубине 5-7 километров. С большой долей вероятности определенные участки купола магматической камеры затронуты.
Землетрясения в Йеллоустоуне – явление весьма стандартное, только оно, как правило, возникает вследствие деятельности гейзеров и имеет поверхностный характер. В нашем же случае всё совсем иначе.
Другой момент – такое явление, как «барабанная дробь» на сейсмограммах. Это серия землетрясений, создаваемая каменной глыбой, которая перекрывает выход магме. Когда раскаленное вещество поднимается, оно двигает эту «пробку» вверх. Как итог – возникают толчки. Вторая «волна» землетрясений образуется, когда давление магмы падает и скала рушится вниз.
Невозможно точно сказать, последует ли взрыв Йеллоустоуна. Можно только привести слова мистиков, многие из которых утверждали, что настанет в Америке геологическая катастрофа на фоне массовых беспорядков и протестов (они как раз сейчас проходят во многих штатах), а также на фоне войны с Китаем.
В случае извержения американская армия окажется «слепой»: она не сможет запускать ракеты, поскольку всё небо будет затянуто вулканической пылью. Китай получит явное преимущество. Настанет вулканическая зима, которая скажется на климате абсолютно всей планеты.
Источник — planetanovosti.com .