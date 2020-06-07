30 необычных признаков, указывающих на то, что вы являетесь духовным целителем

«Целительная сила связана не с какой-то особенной способностью человека, а с его храбростью и сознательным воплощением и выражением универсальной целительной силы, данной каждому из нас при рождении», –
Э. Левенталь.
Быть духовным целителем во многих культурах считается божественным даром. Некоторые люди верят, что этот дар передается из поколения в поколение.
В глубине души все мы обладаем способностью исцелять себя и других людей. Дух, энергия, мысль, намерение, практика, убеждение – все это доступно каждому из нас. Однако, как и в случае с индивидуальным выражением жизненной силы, у всех людей разные пути, и не все мы чувствуем призвание к целительству.
Точно так же, как ДНК передается из поколения в поколение, слегка меняясь в зависимости от каждого принятого человеком решения, наш дух может изначально находиться на очень высоком уровне развития, благодаря некоторым из наших предков и тем дарам, которые они нам передали.
Но мы необязательно их наследуем. Иногда какое-то событие или травма могут внезапно разблокировать целительский потенциал человеческого духа.
Духовные целители – это своего рода шаманы. Они позволяют духовной энергии проходить через них так, чтобы это направляло, омолаживало и восстанавливало силы окружающих.
Если вы являетесь целителем, то весьма вероятно, что вас окружают разного рода знаки, сигналы или подсказки. Суть в том, чтобы знать, где их искать.
Не нужно иметь среди знакомых медиума или обладать сильной интуицией, чтобы понять, что у вас есть дар исцеления. Все, что нужно сделать, это внимательно присмотреться к своей жизни. Поэтому мы и составили для вас список из 30 признаков, которые указывают, что вы являетесь духовным целителем. Некоторые из них могут вас удивить.
Итак, являетесь ли вы духовным целителем? Давайте выясним.
- Вы очень эмпатичны, а сильные эмоции могут ощущаться даже как физическая боль или страдания.
- Вам часто говорят, что ваше присутствие успокаивает.
- Члены вашей семьи и друзья, которые находятся рядом, очень редко болеют.
- Вы страдали ранее или страдаете сейчас от тревожного состояния и панических расстройств.
- У вас бывают необъяснимые перепады настроения.
- Вы думаете о том, как можно сделать лучше жизнь других людей.
- Вас одолевает сильное желание помогать другим людям, даже ценой потери собственных ресурсов и отказа от своих потребностей.
- Вы уже оперируете в традиционной области исцеления – в качестве медика, массажиста, мануального терапевта, школьного консультанта, физиотерапевта, ветеринара и прочее.
- В вашей семье были целители – родители, братья, сестры, дедушки или бабушки занимались целительством: медицинским, мануальным, вербальным или любой другой его формой.
- В многолюдных местах вас часто посещает чувство повышенной осознанности, выражающееся в затрудненном дыхании и бабочках в животе.
- Войдя в комнату, вы можете сразу же сказать, имели ли место до вашего появления ссора или конфликт.
- Вы тот, к кому люди обращаются за чувством комфорта, помощью в решении своих проблем и за добрыми словами в трудную минуту. И вы никогда им в этом не отказываете.
- У вас такое чувство, что вы просто обязаны решать чужие проблемы.
- В конце дня вы часто испытываете чувство истощения, особенно в те дни, когда вам приходится много общаться.
- Вы замечаете, что у вас существует особая связь с животными.
- К вам часто притягивает маленьких детей и животных, даже если они стесняются или избегают других людей.
- Абсолютно незнакомые люди готовы выложить вам все о себе, даже если вы ничего у них не спрашиваете.
- Люди просят вас помассировать или почесать им спину и плечи, потому что знают, как вам в этом нет равных.
- Вам нравится дарить людям чувство комфорта, когда они приходят к вам в гости.
- Вас самих удивляет количество вещей, с которыми вы пообещали помочь другим людям.
- У вас наблюдаются регулярные боли в области плеч и шеи.
- Ваши друзья и коллеги часто обращаются к вам за экспертным мнением о возможном начале романтических отношений или выборе нового места работы.
- Вы предпочитаете занятия, предполагающие выход на улицу: прогулки, пробежки, йога на природе. Свежий воздух не только стимулируют вас, но и помогает вам расслабиться.
- Вас очень интересуют духовные методы исцеления: энергетическое исцеление, рейки и прочее.
- Вы часто чувствуете покалывание в руках и ладонях.
- Из-за своей красоты и потенциальных целительных свойств, вас очень интересуют кристаллы.
- Вы ищете естественные способы исцеления как альтернативу традиционной медицине.
- У вас бывают приступы головной боли или проблемы с пищеварением.
- Вы познали темные глубины своей души.
- Прямо сейчас вы читаете этот список.
Уделите немного времени на то, чтобы ознакомиться с данным списком. Сколько из представленных в нем пунктов вы можете для себя отметить?
Начинать свою деятельность целителю лучше всего с себя. Как говорится в одной половице, «Врач! Исцели самого себя». Начать с самого себя – это лучший способ убедиться, что у вас достаточно энергии, страсти и любви, чтобы делиться ими с другими людьми.