30 необычных признаков, указывающих на то, что вы являетесь духовным целителем

«Целительная сила связана не с какой-то особенной способностью человека, а с его храбростью и сознательным воплощением и выражением универсальной целительной силы, данной каждому из нас при рождении», –
Э. Левенталь.

Быть духовным целителем во многих культурах считается божественным даром. Некоторые люди верят, что этот дар передается из поколения в поколение.

В глубине души все мы обладаем способностью исцелять себя и других людей. Дух, энергия, мысль, намерение, практика, убеждение – все это доступно каждому из нас. Однако, как и в случае с индивидуальным выражением жизненной силы, у всех людей разные пути, и не все мы чувствуем призвание к целительству.

Точно так же, как ДНК передается из поколения в поколение, слегка меняясь в зависимости от каждого принятого человеком решения, наш дух может изначально находиться на очень высоком уровне развития, благодаря некоторым из наших предков и тем дарам, которые они нам передали.

Но мы необязательно их наследуем. Иногда какое-то событие или травма могут внезапно разблокировать целительский потенциал человеческого духа.

Духовные целители – это своего рода шаманы. Они позволяют духовной энергии проходить через них так, чтобы это направляло, омолаживало и восстанавливало силы окружающих.

Если вы являетесь целителем, то весьма вероятно, что вас окружают разного рода знаки, сигналы или подсказки. Суть в том, чтобы знать, где их искать.

Не нужно иметь среди знакомых медиума или обладать сильной интуицией, чтобы понять, что у вас есть дар исцеления. Все, что нужно сделать, это внимательно присмотреться к своей жизни. Поэтому мы и составили для вас список из 30 признаков, которые указывают, что вы являетесь духовным целителем. Некоторые из них могут вас удивить.

Итак, являетесь ли вы духовным целителем? Давайте выясним.

  1. Вы очень эмпатичны, а сильные эмоции могут ощущаться даже как физическая боль или страдания.
  2. Вам часто говорят, что ваше присутствие успокаивает.
  3. Члены вашей семьи и друзья, которые находятся рядом, очень редко болеют.
  4. Вы страдали ранее или страдаете сейчас от тревожного состояния и панических расстройств.
  5. У вас бывают необъяснимые перепады настроения.
  6. Вы думаете о том, как можно сделать лучше жизнь других людей.
  7. Вас одолевает сильное желание помогать другим людям, даже ценой потери собственных ресурсов и отказа от своих потребностей.
  8. Вы уже оперируете в традиционной области исцеления – в качестве медика, массажиста, мануального терапевта, школьного консультанта, физиотерапевта, ветеринара и прочее.
  9. В вашей семье были целители – родители, братья, сестры, дедушки или бабушки занимались целительством: медицинским, мануальным, вербальным или любой другой его формой.
  10. В многолюдных местах вас часто посещает чувство повышенной осознанности, выражающееся в затрудненном дыхании и бабочках в животе.
  11. Войдя в комнату, вы можете сразу же сказать, имели ли место до вашего появления ссора или конфликт.
  12. Вы тот, к кому люди обращаются за чувством комфорта, помощью в решении своих проблем и за добрыми словами в трудную минуту. И вы никогда им в этом не отказываете.
  13. У вас такое чувство, что вы просто обязаны решать чужие проблемы.
  14. В конце дня вы часто испытываете чувство истощения, особенно в те дни, когда вам приходится много общаться.
  15. Вы замечаете, что у вас существует особая связь с животными.
  16. К вам часто притягивает маленьких детей и животных, даже если они стесняются или избегают других людей.
  17. Абсолютно незнакомые люди готовы выложить вам все о себе, даже если вы ничего у них не спрашиваете.
  18. Люди просят вас помассировать или почесать им спину и плечи, потому что знают, как вам в этом нет равных.
  19. Вам нравится дарить людям чувство комфорта, когда они приходят к вам в гости.
  20. Вас самих удивляет количество вещей, с которыми вы пообещали помочь другим людям.
  21. У вас наблюдаются регулярные боли в области плеч и шеи.
  22. Ваши друзья и коллеги часто обращаются к вам за экспертным мнением о возможном начале романтических отношений или выборе нового места работы.
  23. Вы предпочитаете занятия, предполагающие выход на улицу: прогулки, пробежки, йога на природе. Свежий воздух не только стимулируют вас, но и помогает вам расслабиться.
  24. Вас очень интересуют духовные методы исцеления: энергетическое исцеление, рейки и прочее.
  25. Вы часто чувствуете покалывание в руках и ладонях.
  26. Из-за своей красоты и потенциальных целительных свойств, вас очень интересуют кристаллы.
  27. Вы ищете естественные способы исцеления как альтернативу традиционной медицине.
  28. У вас бывают приступы головной боли или проблемы с пищеварением.
  29. Вы познали темные глубины своей души.
  30. Прямо сейчас вы читаете этот список.

Уделите немного времени на то, чтобы ознакомиться с данным списком. Сколько из представленных в нем пунктов вы можете для себя отметить?

Начинать свою деятельность целителю лучше всего с себя. Как говорится в одной половице, «Врач! Исцели самого себя». Начать с самого себя – это лучший способ убедиться, что у вас достаточно энергии, страсти и любви, чтобы делиться ими с другими людьми.

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