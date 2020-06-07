30 необычных признаков, указывающих на то, что вы являетесь духовным целителем

«Целительная сила связана не с какой-то особенной способностью человека, а с его храбростью и сознательным воплощением и выражением универсальной целительной силы, данной каждому из нас при рождении», –

Э. Левенталь.

Быть духовным целителем во многих культурах считается божественным даром. Некоторые люди верят, что этот дар передается из поколения в поколение.

В глубине души все мы обладаем способностью исцелять себя и других людей. Дух, энергия, мысль, намерение, практика, убеждение – все это доступно каждому из нас. Однако, как и в случае с индивидуальным выражением жизненной силы, у всех людей разные пути, и не все мы чувствуем призвание к целительству.