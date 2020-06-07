Как взять кортизол под контроль и снять стресс за 6 шагов

Кортизол называют «гормоном стресса», потому что он выделяется, когда в процессе эволюции у нас выработалась реакция «бей или беги». Хотя многие считают кортизол вредным, так как он, например, способствует появлению прыщей, избыточному весу или повышению давления, уровень кортизола — это больше, чем реакция на стресс. Этот гормон нам нужен, чтобы жить.

Чувствуете себя напряженным, уставшим, прибавили в весе, несмотря на то, что придерживаетесь диеты и проводите тренировки? Возможно, ваш уровень кортизола слишком высок. Хотя синтез кортизола необходим для жизни: он помогает сохранять мотивацию, бодрствовать и реагировать на изменение условий среды, поддержание высокого уровня кортизола вредно. Продолжительное применение кортикостероидов и стресс — две главные причины высокого кортизола.

Как можно снизить уровень кортизола