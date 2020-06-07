Не спешите мстить, пусть карма сама сделает грязную работу

Вы можете испытывать искушение отомстить тем, кто причинил вам боль, но это не совсем правильно. Карма, в конце концов, всегда срабатывает, даже если вы не видите этого. Вселенная в этом смысле всегда оказывается на вашей стороне, особенно, когда вы не можете защитить себя сами.
Когда вы делаете что-то хорошее, этот поступок не проходит незаметно, что бы вы ни думали. В итоге меняется ваша кармическая энергия, что, в свою очередь, оказывает позитивное влияние на вашу жизнь.
Двигаться дальше и не позволять тем, кто причиняет боль, получить власть над вашей жизнью – вот что следует делать, если мы хотим обрести свою истинную внутреннюю силу. Не столкнувшись с проблемами и не испытав боли, вы не сможете по-настоящему найти себя или стать лучшей версией себя, к которой стремитесь. Эта мысль может показаться немного странной, но об этом действительно стоит подумать.
Затаенная обида, месть, которую мы обдумываем, становятся преградой для личностного роста. Мы сами создаем жизнь, которой хотим жить, и если вы хотите быть счастливым и излучать позитивную энергию, нужно сделать шаг к этому.
Подпитывайтесь от тех связей, которые важны для вас, и держитесь подальше от тех, которые для вас ничего не значат.
Хотя все мы связаны и всем нам приходится иметь дело с последствиями собственных поступков, не стоит мучить себя из-за вещей, которые находятся вне нашего контроля. Иногда достаточно просто прекратить общение с тем или иным человеком, чтобы донести свою точку зрения и почувствовать сердцем то, что карма обязательно сделает свое дело. Это отличный способ сохранить спокойствие и уверенность.
Кармический закон всегда остается одним и тем же, и то, что мы отдаем в этот мир, – это то, что получаем взамен. Если вы делаете добро, то добро в итоге обязательно вернется. Однако если вы совершаете плохие поступки, то тем самым лишь вредите себе.
Прежде всего, нужно стараться относиться к другим так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам самим. И если окружающие причиняют боль, не держите на них обиду, ведь тем самым вы лишь доставляете им удовольствие, показывая, что они нащупали ваше уязвимое место.
Вещи не всегда такие, какими кажутся поначалу, не забывайте об этом. То, что причиняет боль в данный момент, в конце концов, сделает вас сильнее.