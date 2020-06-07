Не спешите мстить, пусть карма сама сделает грязную работу

Вы можете испытывать искушение отомстить тем, кто причинил вам боль, но это не совсем правильно. Карма, в конце концов, всегда срабатывает, даже если вы не видите этого. Вселенная в этом смысле всегда оказывается на вашей стороне, особенно, когда вы не можете защитить себя сами.

Когда вы делаете что-то хорошее, этот поступок не проходит незаметно, что бы вы ни думали. В итоге меняется ваша кармическая энергия, что, в свою очередь, оказывает позитивное влияние на вашу жизнь.

Двигаться дальше и не позволять тем, кто причиняет боль, получить власть над вашей жизнью – вот что следует делать, если мы хотим обрести свою истинную внутреннюю силу. Не столкнувшись с проблемами и не испытав боли, вы не сможете по-настоящему найти себя или стать лучшей версией себя, к которой стремитесь. Эта мысль может показаться немного странной, но об этом действительно стоит подумать.