Почему над Западной Африкой появилось одновременно 5 солнц?

26 мая 2020 года жители нескольких городов Кот-д’Ивуара (Западная Африка) наблюдали очень необычное атмосферное явление:

Нельзя сказать, что произошло нечто беспрецедентное. По нескольку Солнц иногда в небе бывает и, поскольку, обычно видно как бы три Солнца, два из которых симметричны относительно более крупного, находящегося в центре, то всё можно объяснить эффектом преломления. То есть в атмосфере образовалась какая-то линза, предположительно из дисперсного льда – и этот лёд всё и преломляет.

Точно таким же образом африканские “академики” пытаются рассуждать и на этот раз, успокаивая население, однако в кадре не три Солнца, а не меньше, чем пять и теория преломления слегка рассыпается. Более того.

Эту линзу из льда где-то там высоко в атмосфере никто отсродясь не видел. Эсперименты никто тоже не проводил и вся эта линза существует только теоретически. Тем не менее, если теоретически она есть, то по той же теории она всегда должна преломлять одинаково:

Как видим – одинаковости как-то не получается, чего не может быть в принципе. Это как если у вас есть увеличительное стекло, но в один день оно выпуклое и им можно поджигать бумагу, в другой день оно вогнутое и рассеивает свет, а в третий день оно вообще плоское, как стол. Если такого не бывает с обычными стеклами, то почему это происходит с атмосферными линзами?

Исходя из приведенного выше примера нужно думать, что либо вопрос тут не в линзах, либо с атмосферой происходит какая-то аномалия, заставляющая деформироваться облака высотного дисперсного льда. Или же сами льдинки почему-то меняют свою форму и структуру. Но что может лежать в основе этого?

В первую очередь можно думать о Южно-атлантической магнитной аномалии, которая в последние годы как бы расширяется в сторону Западной Африки. Новая турбуленосность в ядре Земли как раз где-то под этим самым Кот-д’Ивуаром:

Механизм действия там простой: если в магнитном поле Земли появляется как бы дыра – туда устремляются потоки космических частиц, которые меняют и свойства молекул воздуха, и свойства взвешенных в нём капель воды. После этого атмосфера начинает преломлять иначе.

С другой стороны, инопланетную версию тоже нельзя исключать, поскольку, когда “марсиане” хотят показать людям чудеса – они чаще всего устраивают фокусы с Солнцем, что производит даже на образованных аборигенов неизгладимое впечатление. Увидев, что Солнце стало скакать по небу или вообще потухло – человечки сразу валятся на колени и начинают бить поклоны неведомой силе.

Наконец, нельзя не принимать в расчет и тот или иной фокус с участием проектов типа HAARP или Blue Beam. Билл Гейтс где обкатывает свои вакцины? Он обкатывает их в Африке. Поэтому нужно думать,что тестировать космические чудеса тоже начнут оттуда.

Так, славному народу ашанти, населяющему Кот-д’Ивуар покажут покажут великого бога Оньянкопонгу, а народу Намибии – великого бога Бумбу, который создал Землю, Солнце, Луну и звезды. А после того как туземцы падут ниц перед чудным зрелищем – народам явятся с неба и остальные великие божества, так что следим за развитием событий.

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