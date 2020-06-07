Homo Clipus — новый вид человека

Педагоги и психологи воспринимают клиповое мышление как проблему. Описал этот феномен впервые профессор МГУ им. Ломоносова Фёдор Гиренок. Клиповость снижает способности к концентрации и анализу, притупляет эмоциональность. Главным его недостатком считается несистемность. Различные фрагменты действительности не связываются в цельную картину.
Но у КМ есть и ряд положительных сторон, отмеченных учёным. Это способность ориентироваться в потоках информации, выбирать самое важное и быстро реагировать, а также заниматься несколькими делами сразу. Клиповость делает мозг устойчивее, исключает перегрузку от избытка информации.
Такие навыки станут ещё востребованнее с внедрением высоких технологий. Например — имплантации памяти. Количество информации возрастет в десятки раз, её нужно будет по-другому обрабатывать. Людям придётся измениться физически, поменять способ мышления.
Так, технологический прогресс порождает новый вид человека. Homo sapiens превращается в Homo Zappiens, описанного Вим Вееном. А промежуточным этапом к этому станет Homo Clipus.
Подтверждают это и исследования гиперактивных детей, которых становится все больше. Педагоги выяснили, что непоседы способны усваивать огромные объемы информации. Больше чем «обычные» дети, только способ усвоения у них другой. Они не высиживают часовую лекцию, но легко совмещают аудиокнигу со спортивной тренировкой или уборкой. Или запоминают по частям, когда материал разбивается на небольшие порции.
Первым признаком гиперактивности считается расстройство внимания — то же клиповое мышление. Психиатр Юджин Ковальский считает — через пару поколений гиперактивность станет нормой. И такие дети будут лучше приспособлены к миру информационных технологий.
Это наталкивает на выводы о том, что клиповое мышление — свойство, которыми будет обладать человек будущего, человек Цифровой эпохи. В условиях, когда постоянно не хватает времени, а информации вокруг столько, что её невозможно обработать, это станет единственно возможной формой существования.