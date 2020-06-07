Homo Clipus — новый вид человека

Педагоги и психологи воспринимают клиповое мышление как проблему. Описал этот феномен впервые профессор МГУ им. Ломоносова Фёдор Гиренок. Клиповость снижает способности к концентрации и анализу, притупляет эмоциональность. Главным его недостатком считается несистемность. Различные фрагменты действительности не связываются в цельную картину.

Но у КМ есть и ряд положительных сторон, отмеченных учёным. Это способность ориентироваться в потоках информации, выбирать самое важное и быстро реагировать, а также заниматься несколькими делами сразу. Клиповость делает мозг устойчивее, исключает перегрузку от избытка информации.

Такие навыки станут ещё востребованнее с внедрением высоких технологий. Например — имплантации памяти. Количество информации возрастет в десятки раз, её нужно будет по-другому обрабатывать. Людям придётся измениться физически, поменять способ мышления.