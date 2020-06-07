Что принесет нам коридор затмений в июне 2020 года?

Коридор затмений — это достаточно опасное время, которое наполнено негативной энергией затмений. Коридоры затмений обычно включают в себя несколько взаимосвязанных и близко лежащих друг к другу затмений.

В 2020 году такой коридор будет с 5 июня по 21 июня. Вообще в июне нас ожидает целых два затмения: 5 июня — неполное лунное в Стрельце, 21 июня — кольцевое солнечное в Раке. Оба они будут как всегда опасными и непредсказуемыми.

Что происходит в коридор затмений

В июне все наши поступки будут иметь особые последствия. Отрицательные мотивы будут создавать в два раза больше негатива, необдуманные поступки — в два раза больше проблем. В коридор затмений вскрываются старые раны, старые проблемы становятся очевидными и требуют внимания.