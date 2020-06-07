Коридор затмений! Прогноз для Каждого Знака Зодиака

Коридор Затмений — это дивное, но регулярное астрономическое явление, в которое Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию в период полнолуния, новолуния и следующего полнолуния под таким углом, что земляне наблюдают солнечное и лунное затмение в некоторых регионах Земли.

В 2020 мы наблюдали Коридор Затмений в канун Новогодних праздников. Это грозило нам большими эпохальными переменами исторического масштаба. Тогда никто ещё не предполагал о том, как это будет реализовано. Что мировая ситуация с коронавирусом через пандемию идеально реализует аспекты Козерога.

Парад Планет в этом знаке сулит ограничения, серьезность ситуации, уязвимость пожилых людей, депрессивность и мрачность перспектив для доброй части населения, введение новых правил передвижения и существования, а также массовую готовность населения планеты всё это соблюдать без бунта и сомнений с настроем самурая ответственно и чинно.

Так как, к конфигурации противостояния и соединения Солнца и Луны, присоединились планеты поколений Юпитер и Сатурн, что случается раз в 60 лет, это обозначило рубеж, за которым последовали качественные перемены в обществе и смена парадигмы.

Это время когда человечество обновляет свои смыслы: вводит новые ценности и новые критерии для обозначения культурных и моральных границ. Понятия идеалов, нормы и рамок в это время претерпевают сильную трансформацию.

«По старому» уже жить не получается, а к новому приходиться приспосабливаться. С учетом новых данных вырисовываются новые векторы развития общества: новые профессии, новые правила коммуникации, новые формы получения образования и создания союзов, новые нормативы общества, что отшелушивает всё лишнее и отжившее.

Сатурн, как архетип бога Хронос управляет временем, испытаниями, лишениями и кармой — это есть структурирующий аспект, напоминающий нам о главном — о ценности времени жизни, чем мотивирует нас прополоть свою реальности и отпустить из неё лишнее: людей, процесс и суету, оставив время для главного и ценного, того что наполняет именно вас, напоминая нам всем о том, что время жизни ограниченно.

Отныне, уже не так важна будет идея истинности, правды или достоверности данных для человека, как переживание общности и эмоционального единства со «своими» людьми по актуальным для себя вопросам. Своими людьми — по базовой эмоции и мировоззрению. Общество все более и окончательно расслаивается: реорганизуясь по принципу качество образования и компетентности, исповедуемые идеи, базовые страхи и стремления.

Парад Планет в Козероге ещё в декабре, обещал переструктурирование общества, через всяческие ограничения и санкции, введение новых правил, порядков и законов, ужесточение контролирующих государственных влияний. В целом, всю строгость Сатурнианского влияния в Козероге, человечество испытало вполне в период карантина.

К середине весны, когда Сатурн на время вышел из Козерога и вошел в знак Водолея, мир выдохнул, увидев новые уже сформировавшиеся и закрепившиеся адаптации к дистанционной работе, получению образования и времяпровождения, стал подстраивать под домашнее существование и остальные индустрии социального обслуживания уточненных потребностей населения, выбрасывая за борт все избыточные надстройки: бюрократию и лишних посредников, оптимизируя бизнес цепочки.

Но Сатурн вернется в Козерог в середине лета, чем обещает окончательную перестройку общества и прохождение точки невозврата к прежнему режиму социальной жизни. Проявиться экономический кризис, последовавший за периодом карантина, в полной мере осенью 2020 года — чем уточнит актуальные и полезные направления образования и бизнеса для новой эпохи и повергнет в режим личностного и профессионального кризиса многих потерявших работу, вынуждая их меняться.

Что сулит летний Коридор Затмений с 5.06 по 5.07 через 21.06 для каждого знака зодиака, если не учитывать индивидуальный расклад для персоны, общие тенденции и советы следующие.

Овен

Перестаньте быть импульсивными и непосредственными, сейчас это опасно, особенно, что касается денежных вложений. Дайте себе время собрать больше информации, заказывайте консультации у экспертов, повышайте своё образование. Личные отношения сохраняться, только если они серьезные.

Телец

Если вы надумали, что-то радикально менять и уже проделали в этом направлении работу, будьте готовы, что это будет не просто, но энергозатратно и лучше прежде заучиться союзниками. Чтобы уходить не «от» чего-то, а «к».

Близнецы

Сохраняйте мир и спокойствие, не ведитесь а провокации и не затевайте выяснение отношений. Доделайте ранее начатое. Уточняйтесь в своих планах, целях и повествуйте о важном, но не требуйте. Просто проговаривайте в слух, не ожидая ничего. зерна ваших желаний щедро прорастут в следующем году — готовьте почву.

Раки

21.06 и 5.07 для вас особое время, пропишите свои желания, но «не меняйте коней на переправе» и свои главные планы. Время вашей активности и креативных действий в знакомой вам сфере и знакомом окружении. Следите за здоровьем и доверяйте.

Лев

Вы популярны, востребованы и чувствуете себя любимым. Но обязательность в делах и пунктуальность никто не отменял. Творите на волне востребованности и купайтесь во внимании.

Дева

Вам нужно обязательно восстановить силы и отдохнуть. Резких решений категорически принимать нельзя — вы очень уязвимы в период Коридора затмений. Созерцайте и планируйте.

Весы

Что приносило доход в период карантина, то будет на плаву. Другое, новое пока начинать не время. Пользуйтесь сбережениями и грейтесь о теплых близких. Копите силы для нового этапа жизни и готовитесь к новой своей роли в обществе. Обучайтесь новым вещам.

Скорпион

Возможны большие траты, для некоторых — потери, но это уточнит ваш вектор жизни и активирует к действиям. Вскроются новые данные о важных для вас людях и профессиональных новациях, что вдохновит вас к деятельному творчеству.

Стрелец

Эмоции необычайной яркости вам обеспеченны. Но не торопитесь действовать, ваши порывы и побуждения сейчас очень не конструктивны. Повремените с действиями — выражайте себя в общении и творчестве. По реакции на вас вы увидите, что действительно целесообразно делать, а что является только вашей внутренней жизнью и внутренним удовольствием.

Козерог

Точка невозврата пройдена. Продолжайте движение не останавливайтесь. Те кто с вами — ваши люди, полагайтесь на них и делегируйте задачи. Короткие воодушевлявшие поездки приводящие к новым идеям вам гарантированы.

Водолей

Время копить информацию, а не совершать новое. Отпускать лишнее. Прощаться с инакомыслящими, нитками и паразитами и готовиться к новой жизни, а возможно и к новой локации. Серьезные отношения и дружба сохраняться — остальное отвалится.

Рыбы

Время действовать. Погрузиться в работу, режим, аскезу. Нельзя сейчас вам саботировать и прокрастинировать. Будет хотеться себя жалеть: заедать или запивать печали, но организуйтесь и устройте себе сами испытание, работу или марафон — иначе трудности найдут вас сами, но это будет то, чем вы не сможете управлять. Сохраняйте мир с близкими.

Общее пожелание

Не поддерживайте агрессивные тенденции ни в себе ни в окружающих, а лучше займитесь спортом, танцами и физическим нагрузками, образованием. Не тратьте лишнее, если что-то можно из покупок можно отложить — отложите. Освободитесь, отдайте, выбросьте лишнее.

Будьте обязательны в обещаниях, а лучше их не давайте. Время общаться с теми с кем у вас общие дела, профессия, хобби. Тайное вскроется и может причинить боль, но не рубите с плеча, дайте себе время.

Время вас меняет — информация о себе устаревает, будьте гибче и мудрей. Осознавайте свои импульсы, смыслы и чувства, но не спешите им следовать — давайте себе время собрать все данные.

Автор Наталья Валицкая