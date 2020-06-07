На Луне вновь «нашли» корабль инопланетян

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг рассказал об очередной своей находке. На фотографиях лунной поверхности, сделанных NASA во время осуществляемой миссии «Аполлон 10», он обнаружил странный треугольный объект.



Уоринг предлагает обратить внимание на правый верхний угол фотоснимка, где можно разглядеть треугольный НЛО.

По мнению уфолога, это огромный корабль пришельцев около 5 километров в длину. На верхней части звездолета видны длинные диагональные линии, проходящие от носа к хвосту. Это, по мнению исследователя, говорит о высокой прочности инопланетного объекта.

Исследователь очень удивлен, что столько крупный объект не был удален космическим агентством. Можно сказать, что нам очень повезло, ведь некоторые инопланетные артефакты сотрудники NASA все-таки упускают из вида.