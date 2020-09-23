В Египте нашли саркофаги возрастом 2500 лет

Министерство по делам древностей Египта объявило об открытии 14 саркофагов в некрополе Саккара к югу от Каира, возраст которых достигает 2500 лет.



Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Новая затерянная могила была обнаружена в ходе археологических раскопок на месте захоронения, где в начале сентября были найдены еще 13 саркофагов. Дерево украшено иероглифами и орнаментом с бордовыми и синими линиями.

По словам представителей министерства, запланированы дополнительные раскопки, и археологи ожидают, что на этом месте будет найден еще один тайник с деревянными саркофагами.