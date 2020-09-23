Единственный способ победить токсичного человека – не играть с ним

В этом мире полно токсичных людей, поэтому рано или поздно вы все равно с ними встретитесь. И хотя мы вполне можем ограничить их влияние на нас, они все равно найдут способ подобраться ближе, чем нам бы этого хотелось.

Одна из первых вещей, которые я узнала о токсичных людях, это полное отсутствие у них угрызений совести за то, что они делают, а также нежелание просить прощения (даже если они приходят и говорят, что им жаль). В случае с действительно негативными личностями вы никогда не услышите искренних извинений, потому что им абсолютно не жаль за содеянное. Токсичные люди не расценивают свои действия как проступки.

Чем больше вы отдаете таким людям, так больше они будут пытаться у вас забрать. Они будут манипулировать вами, вытирая об вас ноги до тех пор, пока вы будете позволять им делать это. Их мотивы всегда будут неправильными, а сами они ни за что не станут преследовать чьи-либо интересы, кроме собственных.