Единственный способ победить токсичного человека – не играть с ним

В этом мире полно токсичных людей, поэтому рано или поздно вы все равно с ними встретитесь. И хотя мы вполне можем ограничить их влияние на нас, они все равно найдут способ подобраться ближе, чем нам бы этого хотелось.
Одна из первых вещей, которые я узнала о токсичных людях, это полное отсутствие у них угрызений совести за то, что они делают, а также нежелание просить прощения (даже если они приходят и говорят, что им жаль). В случае с действительно негативными личностями вы никогда не услышите искренних извинений, потому что им абсолютно не жаль за содеянное. Токсичные люди не расценивают свои действия как проступки.
Чем больше вы отдаете таким людям, так больше они будут пытаться у вас забрать. Они будут манипулировать вами, вытирая об вас ноги до тех пор, пока вы будете позволять им делать это. Их мотивы всегда будут неправильными, а сами они ни за что не станут преследовать чьи-либо интересы, кроме собственных.
Токсичные люди будут манипулировать вами, использовать вас и тратить ваше время. Вы для них всегда стоите на уровень ниже. Они чувствуют свое превосходство и пользуются этим, будто вы им что-то должны, хотя в действительности вы никому и ничего в этой жизни не должны.
Токсичные личности совершенно неспособны нести ответственность за свои действия. И вместо того, чтобы попытаться загладить свою вину, как это делают нормальные люди, они лишь усугубляют ситуацию. Они будут бороться с вами до самого конца и приложат все свои усилия, чтобы пустить вам в глаза пыль. Как тот, кто видит их насквозь, вы должны сохранять стойкость и осознавать, что вещи, которые делает такой человек, это не ваша вина, ведь вы не в силах его контролировать.
Если кто-то не может признать свои поступки неправильными, открыть ему глаза на это не получится. Такой человек попросту не захочет вас слушать, а потому любые разговоры с ним бесполезны.
Если вы разрешите этим людям присутствовать в вашей жизни, то они быстро утащат вас на дно.
Чем скорее вы определите в своем круге общения токсичного человека, тем скорее сможете избавиться от него и его влияния на вашу жизнь. Если он не готов проявить уважение к вам и вашему времени, то недостоин никаких стараний. Идеальных людей не бывает. Все мы совершаем ошибки, но признать это способны далеко не все.