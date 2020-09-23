Домашние динозавры еще в 16 веке

Интересную картину на библейский сюжет написал в 1562 году бельгийский художник Питер Брейгель (Старший). Называется эта картина «Самоубийство Саула или сражение на горе Гелвуйской». Но необычна эта картина отнюдь не самим сюжетом, описывающим самоубийство первого израильского царя Саула из-за поражения в этой битве от войска филистимлян, а некоторыми достаточно интересными фигурами на заднем плане.

Конечно, большинство официальны историков уверенно скажут вам, что это — «воины филистимлян едут на верблюдах». Они ведь так любят кичиться своей «ученостью» в области истории, объявляя всех других людей, не имеющих звания «исторических наук», как минимум, «некомпетентными», что вполне могут приписать себе и лавры «специалистов в области биологии» лишь бы официальная трактовка событий не противоречила текущей версии истории, написанной в школьных и вузовских учебниках и преподнесенной нам как «истина в последней инстанции», которой и надлежит строго придерживаться историкам, чтобы не рисковать своей научной карьерой.

Я, конечно, не биолог, но и любой другой адекватный человек, не страдающий при этом абсолютной слепотой, вам уверенно скажет, что животные, на которых едут эти «воины филистимлян» имеют вполне определенные отличия от верблюдов не только формами тела и длиной явно змеиной шеи, но и сильно выделяются размерами на фоне всадников на лошадях и пеших воинов. Это хорошо видно при сравнении пеших и конных фигур воинов с теми, которые едут на этих необычных животных. И конечно же для простоты сравнения можно совместить фигуры этих животных с фигурами настоящих верблюдов.