Домашние динозавры еще в 16 веке

Интересную картину на библейский сюжет написал в 1562 году бельгийский художник Питер Брейгель (Старший). Называется эта картина «Самоубийство Саула или сражение на горе Гелвуйской». Но необычна эта картина отнюдь не самим сюжетом, описывающим самоубийство первого израильского царя Саула из-за поражения в этой битве от войска филистимлян, а некоторыми достаточно интересными фигурами на заднем плане.
Конечно, большинство официальны историков уверенно скажут вам, что это — «воины филистимлян едут на верблюдах». Они ведь так любят кичиться своей «ученостью» в области истории, объявляя всех других людей, не имеющих звания «исторических наук», как минимум, «некомпетентными», что вполне могут приписать себе и лавры «специалистов в области биологии» лишь бы официальная трактовка событий не противоречила текущей версии истории, написанной в школьных и вузовских учебниках и преподнесенной нам как «истина в последней инстанции», которой и надлежит строго придерживаться историкам, чтобы не рисковать своей научной карьерой.
Я, конечно, не биолог, но и любой другой адекватный человек, не страдающий при этом абсолютной слепотой, вам уверенно скажет, что животные, на которых едут эти «воины филистимлян» имеют вполне определенные отличия от верблюдов не только формами тела и длиной явно змеиной шеи, но и сильно выделяются размерами на фоне всадников на лошадях и пеших воинов. Это хорошо видно при сравнении пеших и конных фигур воинов с теми, которые едут на этих необычных животных. И конечно же для простоты сравнения можно совместить фигуры этих животных с фигурами настоящих верблюдов.
Получается, что в «войске филистимлян» использовались боевые динозавры (я думаю, что специалисты могут легко определить и их вид). Но ведь официальная наука старательно пытается нас убедить, что динозавры жили задолго до появления человека. И вот для поддержания этого псевдонаучного мифа десятки тысяч изображений человека с динозаврами на камнях Ики, а также на глиняных фигурках Акамбаро объявлены официальными историками «подделками» и «новоделом», даже несмотря на данные независимых экспертиз по датировке этих артефактов.
И вот, мы видим, что художник XVI века изображает на картине с библейским сюжетом одомашненных динозавров, которые, как и лошади, принимали участие в войнах древности. Конечно, официальные историки могут посетовать на богатую фантазию автора картины. Но позволю себе задать им еще один вопрос: как это Питеру Брейгелю (Старшему) удалось так точно изобразить один из видов динозавров, если опять же, согласно официальной истории, открытие динозавров произошло только в 1824 году, когда преподаватель геологии в Оксфорде Уильям Баклзнд доложил на собрании Королевского геологического общества о находке в 1815 году в юрских сланцах Стоунзфилда, графство Оксфордшир, нескольких костей нижней челюсти «допотопного животного», которое было идентифицировано как «огромный ящер»?
Что-то опять у вас господа «официальные» историки очередная «нескладуха». Если о гигантских древних ящерах человечеству стало известно только в 1824 году, то как мог подобное животное столь точно изобразить бельгийский художник еще в 1562 году? Или, может быть, в те времена людям было известно многое из того, что сейчас столь тщательно от нас скрывают за гигантской кучей сфальсифицированных псевдоисторических трудов? И это предположение гораздо более вероятно, чем смехотворные потуги традиционных историков разрешить это явное противоречие столь старательно переписанной и «откорректированной» на протяжении нескольких столетий в интересах определенных сил официальной версии истории.
Вот только на беду всех этих фальсификаторов еще далеко не все люди разучились пользоваться своими собственными мозгами и самостоятельно проверять якобы доказанные «исторические факты». А потому, «неудобные» вопросы к «официальным» историкам только продолжатся.