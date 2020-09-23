Мечтаете о счастливом браке? Тогда прислушайтесь к этому совету психолога

Наверняка вас интересует, является ли ваш союз таким крепким, каким он мог бы быть? И есть ли что-то такое, что могло бы сделать успешным новый брак, а старый – еще прочнее?

Оказывается, да, если верить утверждениям психолога Лизы Файерстоун. Все сводится к одному слову: уязвимость. Если вы можете открыться перед своей второй половинкой, то способны укрепить любые отношения.

«В культуре, где ценится толстокожесть, сила и самодостаточность, мы ошибочно причисляем уязвимость к слабости. Мы верим, что она обязательно подвергнет нас ненужным страданиям и унижениям, которых можно было избежать», – считает Файерстоун.

Проблема, конечно же, заключается в том, что в попытках казаться неуязвимыми мы начинаем скрывать свою истинную натуру и чувства к людям, присутствующим в нашей жизни. У нас может возникнуть желание стать ближе с супругом, но создание видимой неуязвимости и силы двигают нас в противоположном направлении.

Уязвимость – это готовность быть увиденными, услышанными и принятыми со всеми нашими недостатками, вредными привычками и жировыми складками. И при этом продолжать верить в то, что после этого партнер все равно будет нас любить.

А если будет (как зачастую и происходит), то демонстрация своих слабых сторон и вера в то, что это никак не повлияет на отношение к нам, заставляет нас доверять и ценить своего партнера еще сильнее. Это способно сделать любовь к нему еще глубже.

Уязвимость, как правило, часто носит взаимный характер. Чем более уязвимыми вы позволяете себе быть со своим партнером, тем комфортнее ему или ей будет тоже перед вами раскрыться. Если наличие у вашего партнера серьезных недостатков не повлияет на вашу любовь к нему, это лишь укрепит доверие и связь между вами.

Но ничего не получится, если вы продолжите соблюдать осторожность, притворяться неуязвимыми и отказываться рассказывать о своих мыслях и чувствах (то есть, показывать свою истинную сущность) человеку, с которым разделяете жизнь. Большинству из нас требуется приложить огромные усилия, чтобы выразить чувства, которыми мы не гордимся или которые могут заставить нас страдать. Зачастую мы скрываем эти чувства даже от самих себя.

Доктор Файерстоун предлагает несколько полезных советов, которые помогут вам снять «броню», впустить партнера в свой внутренний мир и в результате сделать ваш союз только крепче. Итак, вот лучшие среди ее советов.

Просите о том, что вам нужно

Звучит просто, не так ли? Большинство из нас проводят свои детские годы в постоянных просьбах о том, что нам нужно, порой даже со слезами и истериками. По мере взросления мы перестаем быть такими требовательными. Но что происходит, когда нам действительно что-то нужно, но при просьбе об этом мы не получаем желаемого? Не знаю, как это происходит у вас, но подобные переживания заставляют меня останавливаться каждый раз, когда мне хочется о чем-то попросить, боясь получить отказ в том, что мне очень нужно. А для меня это невыносимо. Намного проще и безопаснее вообще ни в чем не нуждаться.

Но если не просить о нужных вещах, то вы отказываете партнеру в возможности дать это вам, если только он или она не умеют читать ваши мысли. Поэтому сначала определитесь в своих нуждах, а уже затем просите, просто и понятно. Скорее всего, ваш партнер будет только рад помочь вам. А если он не может или не хочет удовлетворить ваши потребности, то вы не умрете, это я вам обещаю.

Говорите о том, чего хотите (а не о том, чего не хотите)

Файерстоун пишет, что рассказать друг другу о том, чего вы хотите, это настоящее испытание для большинства людей: «Ко мне приходило очень много пар, которые могли с легкостью рассказать, что им не нравится друг в друге и чего они не хотят от партнера. Именно это заставляет их безрезультатно топтаться на одном и том же месте».

Лично мне намного проще понять, чего я не хочу от своего супруга, чем то, чего я от него хочу. Порой такие «поиски» требует заглянуть внутрь себя и представить себе, что такого он может сделать, чтобы я была счастливой. Но результат стоит затраченных усилий.

Как пишет Файерстоун, если партнеры открыты и делятся своими желаниями, происходят хорошие вещи. Она пишет: «Их голоса и выражения смягчаются. Партнеры больше не занимают оборонительную позу, меняется даже язык их тела». Умение сказать партнеру, чего вам хочется, это шаг навстречу большей открытости и более крепкому партнерству.

Живите настоящим

Для занятых бизнесменов, привыкших постоянно проверять свою почту, думать о следующей презентации и строить планы на предстоящие дни или недели, жить настоящим может стать реальным испытанием. Я и сама без доли иронии как-то сказала: «Однажды я научусь жить настоящим, только не знаю когда это будет».

Если вы действительно хотите прочных отношений, то должны жить настоящим. Одного лишь физического присутствия мало, чтобы понять то, что может говорить вам партнер о своих потребностях и желаниях. То же самое касается и ситуации, когда ваш разум полностью поглощен размышлениями, стоит ли открываться перед партнером и как справиться со всеми сопутствующими рисками.

Поэтому отложите в сторону свой смартфон, посмотрите своему партнеру в глаза, сосредоточьтесь, скажите ему о своих чувствах и потребностях, а затем выслушайте, что говорит вам он.

Сделайте это? и вы тем самым совершите огромный шаг навстречу созданию прочных отношений, которые вам так нужны. Это поможет вам справиться с трудными временами и поверить в возможность реализовать свои мечты.

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