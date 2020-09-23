«Никогда не оборачивайтесь назад – там все без изменений»: мудрые слова на каждый день

Слова обладают огромной силой. Они могут вдохновлять в минуты неуверенности, придавать силы расправить крылья в сложные времена и могут ранить, если направлены на наши самые уязвимые места. Они заставляют нас плакать и смеяться.

Предлагаем вам подборку фраз, которые, может, и не изменят вашу жизнь, но на настроение повлияют точно. Вам захочется подумать и улыбнуться. Не сдерживайте себя!

«Человек, с которым вы проведете больше всего времени в своей жизни, это вы сами. Поэтому приложите усилия, чтобы быть интересными самим себе».