«Никогда не оборачивайтесь назад – там все без изменений»: мудрые слова на каждый день

Слова обладают огромной силой. Они могут вдохновлять в минуты неуверенности, придавать силы расправить крылья в сложные времена и могут ранить, если направлены на наши самые уязвимые места. Они заставляют нас плакать и смеяться.
Предлагаем вам подборку фраз, которые, может, и не изменят вашу жизнь, но на настроение повлияют точно. Вам захочется подумать и улыбнуться. Не сдерживайте себя!
«Человек, с которым вы проведете больше всего времени в своей жизни, это вы сами. Поэтому приложите усилия, чтобы быть интересными самим себе».
«Дорожите каждой секундой жизни, любите – скажите, ненавидите – забудьте, не тратьте время на ненависть, ведь так мало времени на жизнь…»
«Жизнь – это поезд. В лучшие моменты кажется, что вы им управляете. В худшие – вы представляете себя пассажиром. А иногда понимаете, что просто лежите на рельсах».
«Цените людей, которые умеют видеть в вас три вещи: печаль, скрывающуюся за улыбкой, любовь, скрывающуюся за гневом, и причину вашего молчания».
«Судьба – это не вопрос случая, а вопрос выбора. Ее не надо ждать, ее нужно создавать».
«Никогда не оправдывайтесь. Ни перед тем, кто вас любит, ни, тем более, перед тем, кто не любит. Тот, кто не любит, все равно вам никогда не поверит, а кто любит – он и сам придумает для вас оправдание».
«Перед тем как излить душу, убедитесь что «сосуд», не протекает».
«Действительно близкий человек – это тот, который знает твое прошлое, верит в твое будущее, а сейчас принимает тебя таким, какой ты есть».
«Самое главное – это навести порядок в душе. Придерживаемся трех «не»: не жалуемся, не обвиняем, не оправдываемся».
«Нельзя возвращаться к предателям! Нельзя! Локти кусайте, землю жуйте, но не возвращайтесь туда, где когда-то вас предали», – Жан Рено.
«Всем те, кто мне желает зла… Добра вам. Слышите? Добра».
«Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нём говорят другие, лучше послушай, что он говорит о других».
«Никогда не оборачивайтесь назад… Там все без изменений».
«Воспитайте в себе одну очень хорошую черту характера. Никогда не выясняйте отношений с людьми, которые вас разочаровали. Просто уходите».
«Цените людей, которые приходят в те моменты, когда плохо не им, а вам».
«В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота».
«Чтобы жить и радоваться, надо всего две вещи: во-первых, жить, а во-вторых, радоваться».
«Никогда не живи с человеком – ради денег, детей и жалости. Деньги пресытят, дети вырастут, а жалость превратится в гнев!»
«Счастье – как поцелуй: чтобы насладиться им, его нужно с кем-то разделить».
«Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди наградят опытом, худшие – дадут урок, а лучшие – подарят воспоминания. Цените каждого».
«Не жалейте о том, что стареете – многим в этом было отказано. Жизнь дается всем, старость – избранным».