У Сатурна появился еще один аномальный спутник

Как сообщает сегодня ufosightingshotspot.blogspot.com со ссылкой на канал BEHIND THE SCENES, его автор, рассматривая картинки NASA, с большим удивлением обнаружил там странную аномалию Энцелада, одного из спутников Сатурна:

Энцелад – шестой по размеру спутник Сатурна. Он был открыт в 1789 году Уильямом Гершелем, но оставался малоизученным до начала 1980-х годов, когда с ним сблизились два межпланетных зонда «Вояджер». Их снимки позволили определить его диаметр (около 500 км) и обнаружить, что Энцелад отражает больше солнечного света, чем какое-либо другое тело Солнечной системы.

В 2005 году изучение Энцелада начал межпланетный зонд «Кассини», который получил более подробные данные о поверхности спутника и происходящих на ней процессах. В частности, были открыты необычные газовые извержения, идущие словно из трещин в поверхности и формирующие как бы занавес. Фрагмент из ролика NASA как раз и рассказывает об этом. Но далее BEHIND THE SCENES приводит официальное, опять же, фото NASA, на котором этот кометного типа занавес оттеняет непонятную угловатую штуку: