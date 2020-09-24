У Сатурна появился еще один аномальный спутник

Как сообщает сегодня ufosightingshotspot.blogspot.com со ссылкой на канал BEHIND THE SCENES, его автор, рассматривая картинки NASA, с большим удивлением обнаружил там странную аномалию Энцелада, одного из спутников Сатурна:
Энцелад – шестой по размеру спутник Сатурна. Он был открыт в 1789 году Уильямом Гершелем, но оставался малоизученным до начала 1980-х годов, когда с ним сблизились два межпланетных зонда «Вояджер». Их снимки позволили определить его диаметр (около 500 км) и обнаружить, что Энцелад отражает больше солнечного света, чем какое-либо другое тело Солнечной системы.
В 2005 году изучение Энцелада начал межпланетный зонд «Кассини», который получил более подробные данные о поверхности спутника и происходящих на ней процессах. В частности, были открыты необычные газовые извержения, идущие словно из трещин в поверхности и формирующие как бы занавес. Фрагмент из ролика NASA как раз и рассказывает об этом. Но далее BEHIND THE SCENES приводит официальное, опять же, фото NASA, на котором этот кометного типа занавес оттеняет непонятную угловатую штуку:
Длина объекта километров 50 – если исходить из официальных размеров Энцелада и предположить, что он находится близко к поверхности. Либо же объект круглый, очень большой, находится далеко за Энцеладом и стал виден только на фоне газовых выбросов с поверхности.
Поскольку фото образца 2005-го года и выложено как бы только сейчас, то может быть оно как раз и запечатлело какой-то новый объект, входящий в Солнечную систему. И можно думать, что NASA готовит публику к появлению такого объекта – чтобы потом сказать, что “мы за ним с 2005-го года старательно наблюдали”.
С другой стороны, у Сатурна, кроме Энцелада, есть еще под сотню спутников, один чудеснее другого. В частности – известный всем адептам Звездных Войн спутник Мимас почему-то сильно напоминающий Звезду Смерти:
И теперь приключения продолжаются: возле самого блестящего (почему-то) объекта Солнечной системы находится какая-то загадочная круглая штука. При этом разного рода инсайдеры хором говорят, что основные базы у “марсиан” как раз на спутниках Сатурна. Очевидно, им сильно нравятся виды раскинувшегося на половину неба сияющего ледяного кольца.
С другой стороны, этот темный объект может быть глюком фототошопа, на котором NASA делает спутниковые фотографии планет Солнечной системы. Что позволяет так думать?
Старшее поколение наших читателей хорошо помнит снимки Земли из космоса, сделанные славными космонавтами в 1960-е. Это было унылое черно-бело убожество в низком разрешении, на котором не было видно было даже световых пятен от ночных городов:
В то время это особых вопросов не вызывало, поскольку люди не могли и вообразить, что NASA им врет, однако, умные головы терзали смутные сомнения.
Это скрин с ужатого и порезаного Blu-ray фильма “Викинги” образца 1958-го года. В СССР таких не делали и в 1980-м, а в РФ не сделают и сейчас. Разве что пригласят Данилу Козловского на роль Кирка Дугласа и гражданку Симоньян на роль старой колдуньи. Однако, речь не о шедеврах Мосфильма, а о технологиях цветопередачи.
Как видно из картинки – уже в 1958-м году с фотоаппаратами все было Ok, но снимки Земли почему-то оставляли желать лучшего. И только в конце 1980-х появился Adobe Photoshop 1.0, после чего и начались чудеса:
Говорят, что при хорошем владении программой можно рассмотреть даже номерные знаки дипломатических автомобилей, но точно не знаем, поскольку пакетом владеем посредственно. Поэтому легко допускаем, что в NASA есть люди , владеющие фотошопами гораздо лучше нас, так что ждем от агенства новых удивительных и чудных открытий.