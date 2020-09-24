Почему с неба падают птицы? Почему сходят с ума насекомые, черепахи и киты?

Как сообщают региональные СМИ Саратовской области, в районе 20 сентября 2020 года в городе Балаково произошел загадочный “дождь из ворон”:

Причина гибели птиц не установлена и официалы раздумывают об инфекции. Местные жители подозревают плохую экологию в городе и сети 5G .

Скорее всего ни одна из этих версий не является правильной, хотя, возможно, сотовая связь и весьма вероятна: вороны, как пишут, упали на одной очень ограниченной площади, поэтому размещение там нового передатчика вполне возможно. Однако, версия передатчика не объясняет гибели птиц в Нью-Мексико неделю назад:

Птицы падали по всему штату, в том числе и в районах, где нет вышек. Так же птицы часто падают и в море, но этого никто не видит, если стая не начинает сыпаться с неба прямо над палубой какого-нибудь корабля. И гибнут в море не только птицы:

Как сообщает этот выпуск мексиканского телевидения, на прошлой неделе на узком промежутке побережья Тихого океана длиной порядка 130 километров за две недели произошло нашествие смертей. Сначала море выбросило 137 мертвых морских львов, после чего на берегу появилось более трех сотен мертвых черепах. В этом определенно не виноваты ни сети 5G, ни сети рыбаков, поскольку никаких травм на животных обнаружено не было.

А это Тасмания, 21 сентября – на берег выбросились 270 китов. Власти пытаются спасти, кого сумеют, но киты как-то спасаться не жаждут и упрямо ползут к берегу:

Наконец, новенький ролик из штата Висконсин, который все сейчас обсуждают со страшной силой:

В кадре – пчелки, но только видео снято не над пасекой, а на АЗС, где никаких пасек и цветущих полей нет вокруг на много миль. Да и не сезон. А между тем пчелы летели, как пишет очевидец, целыми облаками и не очень понятно – откуда, куда и почему?

В каждом из приведенных случаев официалы морщат лбы, листают энциклопедии и посмеиваются над суеверным людом, который видит во всем этом знаки Апокалипсиса, а между тем – это, похоже, единственное вменяемое объяснение происходящего.

Животные управляются либо эгрегорами, либо Матрицей. Последнему предположению является доказательством наблюдение за поведением толп. Так, когда милиционеры наставили везде камеры наблюдения, к ним сразу приникли социологи и стали изучать динамику бегания человечков. Оказалось, что когда человечки собираются большими группами, то толпа ведет себя, словно живое существо, словно какая-то амеба, управляемая невидимым разумом.

Социологи пригласили прославленных математиков, чтобы все это объяснить и математики быстро вывели формулу загадочного процесса. Формула была правильной, поскольку поведение толпы предсказывала идеально. Тогда социологи и математики возрадовались, закатили банкет и послали заявку на Нобелевскую премию. Но им там вышел облом, поскольку формула уже давно известна и используется для управления крупными группами юнитов в масштабных стратегиях.

Используется та же формула Матрицей или эгрегорами – тут мы не знаем, но с вычислениями в последнее время что-то определено не так, что говорит о приближении системного сбоя. Первыми вылетают обычно второстепенные программы и останавливаются малозначительные процессы – рост травки, дикие животные и птицы. Но глюки, как показывают опыт и практика, будут только нарастать и системе останется только выключить как можно больше второстепенных персонажей, так что следим за развитием событий.

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