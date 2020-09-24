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- 30 коротких фраз, которые стоит почитать, когда вы чувствуете себя разбитыми
- То, что вы сейчас страдаете, еще не значит, что вы будете страдать вечно.
- Относитесь к боли, которую вы сейчас чувствуете, как к болезни роста, потому что она поможет вам продвинуться дальше.
- Зона комфорта – это отличное место для периодического посещения, но не стоит находиться в ней постоянно.
- Скучать по прошлому – это нормально, но вам уже не вернуть его, поскольку меняются как обстоятельства, так и люди. Все, что вы можете сделать, это жить дальше.
- Научитесь доверять другим людям – мир не настолько плохой, каким кажется.
- Прежде чем поверить кому-либо, сначала прислушайтесь к интуиции. Она редко ошибается, потому что вы знаете себя лучше всех.
- Не понимать, что вы делаете или чего хотите, это абсолютно нормально и является частью взросления.
- Самые серьезные перемены происходят в самые неподходящие моменты.
- Если вы всегда ждете подходящий момент, то потратите всю жизнь на ожидание того, что никогда не произойдет.
- Если вы постоянно живете в страхе перед опасностью или неудачей, то никогда не добьетесь чего-то великого.
- Выбирайте свои битвы мудро, потому что намного важнее быть счастливыми, нежели правыми.
- Не у всех людей одинаковое сердце, поэтому так больно осознавать, что других людей нельзя исправить, от них можно только уйти.
- Вынужденная любовь – это не любовь.
- Научитесь любить себя за то, кем вы есть, это сделает вашу жизнь намного проще.
- Неудача – это лучший учитель, потому что рост и развитие невозможны, если вы никогда не сталкивались с трудностями.
- Позвольте жизни направлять вас туда, где вам суждено оказаться, и никогда не сдавайтесь, если действительно чего-то хотите.
- Иногда вам просто нужно дать своему разуму немного отдохнуть от мира, и это вполне нормально.
- Ничего страшного, если иногда у вас будет не все в порядке.
- Большинству людей все равно, что вас ждет – провал или успех. Они думают только о себе, а если кто-то хочет помочь вам стать лучше, будьте признательны за это.
- Если вас не устраивает какой-то определенный аспект вашей жизни, измените его.
- Никогда не прячьте свое истинное «я», чтобы впечатлить другого человека. Только будучи собой вы привлечете в свою жизнь правильных людей.
- Не бойтесь просить о том, чего вам хочется, потому что вы должны делать то, что для вас необходимо, и не стыдиться этого.
- Все образуется, как всегда.
- Как бы плохо вам ни было вчера, оставьте это в прошлом. Нет никакого смысла переживать это снова.
- Если вы чувствуете растерянность или вам кажется, что вы застряли, значит, пришло время перемен.
- Жизнь не всегда прекрасна, но это определенно прекрасное путешествие.
- Вы намного, намного сильнее, чем вам кажется.
- Единственный человек, ответственный за то, откуда вы пришли и каким будет ваше будущее, это вы сами. Поэтому начните жить в соответствии с этим.
- Просьбы о помощи не делают вас слабыми.
- У вас все будет хорошо, даже если вам кажется, что сейчас на вас обрушился целый мир.
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