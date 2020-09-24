Диаметр “астероида 2-го ноября” будет 6 миль?

22 августа 2020 года пресс-служба NASA во всеуслышание предупредила общественность, что 2 ноября, накануне выборов президента США, мимо Земли пройдет астероид 2018 VP1. Новость, естественно, тут же подхватила вся мировая пресса и теперь про астероид все знают. Астероид 2018 VP1 небольшой, в пределах двух метров диаметром. Он пройдет на дистанции порядка 1 LD и переживать как бы не о чем.

Однако, как-то так получилось, что раньше чем NASA об астероиде сообщила телекомпания CBS News. Причем, по их информации астероид 2018 VP1 приблизится к нам на дистанцию 300 километров, то есть упадет с гарантией, а его диаметр составляет… 6 миль, что почти 10 километров:

Естественно, после новости все сначала всполошились, поскольку 6 миль – это событие уровня E.L.E., событие массового вымирания (Extinction Level Event), но потом, после заявления NASA все успокоились и стали смеяться с глупых журналистов.

Тем не менее, после заявления NASA прошел день, два, неделя, сегодня прошел уже месяц – а от CBS News нет никакого опровержения и их ролик сейчас начали копипастить и обсуждать со страшной силой. Почему? Потому, что компания CBS News – это компания серьезная, с всевидящим оком и прочими атрибутами:

Исходя из этих соображений многие сейчас думают, что CBS News дали РЕАЛЬНУЮ информацию, а NASA уже поправила новость для толпы – чтобы труженики полей, собирающие последний урожай еды для элит, а так же шахтеры и металлурги, занятые на постройке тоннелей, раньше времени не рехнулись.

Кроме того, люди сразу вспомнили давнюю тему на godlikeproductions.com, где обсуждались так называемые “Три Дня Тьмы” и где многие указывали на ноябрь непонятно какого года. В частности, одна гражданка из Канады сообщила следующее:

В 2012 году мне приснился такой сон. Я шла от нашего сарая к нашему дому (около 75 метров) после работы на приусадебном участке. Я посмотрела на нашу собаку, которая стояла возле нашего пастбища. Я заметила, что снега еще не было, но на деревьях уже не было листьев.

Я вернулась в сарай, когда все вдруг стало совершенно черным. Света не было совсем. В сарае есть датчик, который срабатывает в темноте, но он не сработал. Из нашего дома не светили огни, не было видно звезд или луны. Ничего. Темнота была словно физической, толстой и плотной, её можно было даже почувствовать.

Я протянула руку перед лицом и ничего не увидела, поэтому поднесла руки к лицу, чтобы открыть веки, но глаза, как оказалось, и так были широко открыты. Тогда я очень испугалась и сказала себе: «Это чума ЯХВЕ!».

Я знала, что мне нужно добраться до дома, поэтому я протянула руки перед собой и поспешила вперед, зная, что если пойду прямо, то так или иначе преодолею эти 75 метров. Затем я проснулась.

Подсказки по времени и дате. Обычно работы, в ходе которых меня застигла тьма я выполняю или утром, или вечером, но не слишком поздно (до захода солнца). То есть это будет где-то или 08:00–10:00 по тихоокеанскому времени или 17:00 – 19:00.

Во сне не было снега, но и листьев на деревьях не было. В моей части мира это означало бы либо весну после равноденствия, но до начала мая, когда распускаются листья. Наверное, апрель. Или это была поздняя осень, после равноденствия, когда опали листья, но снег еще не пришел в наши края. Наверное, ноябрь. Не было ни малейшего представления о том, как долго длилась тьма.

Теперь посчитаем, используя один из сервисов, простую задачку: в Землю, где-то в горах , на скорости 10 километров секунду падает базальтовая скала диаметром 10 километров. Худший вариант – скала будет железной, войдет под углом 90 градусов на скорости 20 километров в секунду – мы рассматривать не будем и посчитаем средний вариант, то не есть не худший и не лучший (ледяная глыба, угол 45 градусов).

Сила удара будет 7.85 x 1022 Джоулей = 1.88 x 107 Mегатон. Диаметр кратера будет 100 километров, глубина – более километра. С орбиты Землю не собьет, но может измениться угол оси вращения и скорость вращения, поскольку произойдет резкое перемещение большой массы вещества, часть которого попадет в воздух. Скорее всего многие виды эту катастрофу не переживут.

Однако, учитывая что на Земле присутствуют какие-то “братья по разуму”, они попытаются как-то управлять ситуацией. На примере Челябинского метеорита мы видим, что “марсиане” не всемогущие и даже скала диаметров 20 метров для них представляет собой некоторую проблему и что-то до поверхности долетит. В случае же скалы диаметром 10 километров долетит довольно много и вполне могут быть три дня, три месяца и три года затемнения атмосферы.

Так же возможен вариант перемещения Земли в пространстве-времени, для чего, как думают некоторые конспирологи, построен CERN. Как это будет выглядеть технически, насколько долгим будет прыжок мы не знаем, но, из того, что физики думают о гиперпространстве – скорее всего для пассажиров фермы Земля это будет восприниматься как липкая и плотная тьма. И тогда все как бы сходится – и сны по астероиды в ноябре/марте, и сообщение CBS News про 6 миль, которое, возможно, никакая не ошибка, а просто адресовано для своих.

Насколько всё это вероятно мы не знаем и пока радует, что сообщения инсайдеров о первом ударе небольшого астероида 17 сентября не подтвердились. Тем не менее, истинность сообщения CBS News мы пока не исключаем, так что следим за развитием событий.

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