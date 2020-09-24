Паника в Лондоне: жителям города приказали собрать тревожные чемоданчики

Совет Уондсворта Южного Лондона опубликовал в Твиттере экстренное предупреждение, призывая людей составить план действий на случай чрезвычайной ситуации и упаковать в рюкзак полезные предметы, такие как фонарик, аптечку, зарядное устройство для телефона и свисток. В комментариях к новости власти заявили, что сумка пригодится, «если вам нужно будет немедленно бежать из дома, не успев собраться».
Сотни пользователей социальных сетей немедленно стали комментировать этот пост. Многие из них сообщили, что обеспокоены предупреждением, в то время как другие задают вопрос: почему нам нужно срочно бежать из дома во время пандемии коронавируса?
Один человек пишет: «Вау. Что я пропустил? Столкнулись ли мы с неизбежной экстренной эвакуацией из-за урагана / наводнения / пожара / удара метеорита / другого? Или просто вы решили напугать всех без видимой причины?»
Другой человек написал, что перед тем, как делать такие сообщения городской совет должен был «учесть беспокойство, которое могло вызвать у людей такое оповещение». Третий человек пишет: «Я не сильно тревожусь, это бесполезно, тем не менее, прочитав сообщение совета города я решил, что нечто случилось».
Другие лондонцы раскритиковали формулировку и характер предупреждения о чрезвычайной ситуации, при этом одна из женщин заявила, что ей «надоели все паники», происходящие во время эпидемии COVID-19. Она сказала, что прежде чем публиковать подобное сообщение совет должен был подумать о людях, которые испытали повышенный уровень беспокойства или проблемы с психическим здоровьем во время изоляции .
Депутат от лейбористской партии Тутинг Розена Аллин-Хан, согласилась с тем, что власти не предложили никакого контекста для сообщения: «Мы работаем с нашей командой по планированию действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы ежедневно рассылать твиты, в которых людям рассказывали бы, как подготовиться к различным ситуациям».
Тем не менее, по недоработке городского совета или по другой какой-то причине в городе возникла определенная паника. Лондонцы и так были обеспокоены известием, что на этой неделе будет объявлено о новых ограничениях в связи с пандемией, и вдруг на этом фоне городской совет публикует это:
Мэр Лондона Садик Хан, комментируя эту ситуацию перед Sky News в понедельник вечером сказал, что вместе с руководителями местных советов и экспертами в области общественного здравоохранения он разработал план по сдерживанию распространения коронавируса в столице. По его словам, в план включены дополнительные правила, «чтобы замедлить распространение вируса».
Он так же отметил, что надеется, что премьер-министр пригласит его на экстренную встречу COBRA во вторник, чтобы «по-взрослому обсудить дополнительные меры, которые мы можем предпринять, чтобы замедлить распространение COVID-19».