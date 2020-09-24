Паника в Лондоне: жителям города приказали собрать тревожные чемоданчики

Совет Уондсворта Южного Лондона опубликовал в Твиттере экстренное предупреждение, призывая людей составить план действий на случай чрезвычайной ситуации и упаковать в рюкзак полезные предметы, такие как фонарик, аптечку, зарядное устройство для телефона и свисток. В комментариях к новости власти заявили, что сумка пригодится, «если вам нужно будет немедленно бежать из дома, не успев собраться».

Сотни пользователей социальных сетей немедленно стали комментировать этот пост. Многие из них сообщили, что обеспокоены предупреждением, в то время как другие задают вопрос: почему нам нужно срочно бежать из дома во время пандемии коронавируса?

Один человек пишет: «Вау. Что я пропустил? Столкнулись ли мы с неизбежной экстренной эвакуацией из-за урагана / наводнения / пожара / удара метеорита / другого? Или просто вы решили напугать всех без видимой причины?»