Не надевайте на себя людей не по размерам. Бывает так, что люди тебе малы. Ты надеваешь их и понимаешь: больно дышать. Не нужно быть с теми, кто мешает нам дышать или стесняет движения. Когда отношения при любом неловком движении расползаются по швам, теряют форму, цвет – это не отношения. И совершенно неважно о любви, или о дружбе, или о партнерстве идет речь. Все мое – оно о свободе и любви, а в любви, как известно, страха нет.

Многим нравится носить такой нравственно-поучительный корсет из чужих установок и правил. Они затягивают его потуже и делают талию там, где ее отродясь не было, а все ради того, чтобы выглядеть слабой, дружелюбной, женственной.

Однако, если в вас есть врожденный или выработанный внутренний стержень – не надевайте тесных вам людей, чтобы не разошлось по швам. Если каждый день приходится терпеть, преодолевая неудобства, зажимая себя, то зачем такие друзья, мужчины, женщины, нужны? Невозможно терпеть всю жизнь.