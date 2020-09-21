Не надевайте на себя людей не по размерам. Бывает так, что люди тебе малы. Ты надеваешь их и понимаешь: больно дышать. Не нужно быть с теми, кто мешает нам дышать или стесняет движения. Когда отношения при любом неловком движении расползаются по швам, теряют форму, цвет – это не отношения. И совершенно неважно о любви, или о дружбе, или о партнерстве идет речь. Все мое – оно о свободе и любви, а в любви, как известно, страха нет.
Многим нравится носить такой нравственно-поучительный корсет из чужих установок и правил. Они затягивают его потуже и делают талию там, где ее отродясь не было, а все ради того, чтобы выглядеть слабой, дружелюбной, женственной.
Однако, если в вас есть врожденный или выработанный внутренний стержень – не надевайте тесных вам людей, чтобы не разошлось по швам. Если каждый день приходится терпеть, преодолевая неудобства, зажимая себя, то зачем такие друзья, мужчины, женщины, нужны? Невозможно терпеть всю жизнь.
Хорошие отношения – это как хороший свитер. По погоде, в меру мягкий, теплый, удобный, защищает от холода, но не стесняет в движениях, позволяет дышать без боли и не колет бирками нежную кожу.
Дарья Рудык